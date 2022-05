“Quando ho paura, mi ricordo perché sono qui”: il video del giovanissimo soldato ucraino al fronte Il video commovente di un giovane soldato ucraino al fronte in Donbass che ha fatto il giro dei social network: “Quando ho paura, mi ricordo perché sono qui. Per fermare questo male”.

"Quando ho paura, mi ricordo perché sono qui. Per fermare questo male. Per non farlo diffondere". Sta facendo il giro del mondo il video, condiviso sui propri canali social, di Roman Trokhymets, giovane soldato ucraino al fronte, che ha raccontato cosa si prova a lottare per il proprio Paese sotto pesanti bombardamenti.

Il filmato, che risale allo scorso 23 maggio, è stato ripreso nelle scorse ore, tra gli altri, anche da giornalisti locali e da Olexander Scherba, ambasciatore di Kiev in Austria, e da Oleksiy Goncharenko, membro del parlamento ucraino, che ha scritto: "Forse questo video vi aiuterà a comprendere meglio l'anima degli ucraini".

"Non possiamo tornare alla nostra base – dice il ragazzo all'inizio del video mentre si sentono esplosioni vicino a lui – aspettiamo qui. In questi momenti per non impazzire, per salvare il cervello e stare calmi, perché potrebbe essere spaventoso, guardo alla natura che mi circonda, ascolto le farfalle e ricordo a me stesso perché sto combattendo, per proteggere la nostra gente, il nostro Paese. È in quel momento che tutto diventa più facile. Quando conosci quello per cui lotti puoi fare tutto. Lo penso sono qui, steso a terra, per nascondermi dall'artiglieria del nemico in Donbass, se sarò fortunato sopravviverò".

Intanto, continua l'offensiva russa proprio in Donbass, così come la resistenza ucraina. Nel suo ultimo video messaggio della scorsa notte il presidente Volodymyr Zelensky ha ammesso che "la situazione resta molto difficile nella regione orientale" dove le forze armate russe hanno intensificato l'offensiva e rivendicato conquiste. "La Russia non dovrebbe pensare che terrà sotto il loro controllo le città di Lyman o Sievierodonetsk poiché alla fine torneranno in Ucraina. Il Donbass sarà ucraino", ha concluso.