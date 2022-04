Quali sono i fronti della guerra in Ucraina e come sta andando l’offensiva russa L’organizzazione americana di ricerca indipendente “Istitute for the study of War” ha redatto un report su come sta procedendo la guerra in Ucraina.

A cura di Giacomo Andreoli

I fronti della guerra in Ucraina sono quattro: Kiev, Kharkiv (Luhansk e Donetsk Oblasts), Mariupol e Kherson. A certificarlo è il report dell'organizzazione di ricerca indipendente americana "Istitute for the study of War", che ha redatto una valutazione della campagna militare russa nei territori ucraini.

Secondo la loro analisi le forze ucraine hanno condotto diversi contrattacchi locali intorno a Kiev, nell'Ucraina nord-orientale, e verso Kherson, facendo pressione sulle forze russe con successo. Le forze ucraine a nord-ovest di Kiev hanno spinto le forze russe a nord dell'autostrada E-40 e probabilmente nei prossimi giorni attaccheranno Bucha e Hostomel, controllate dai russi. Quindi hanno sfruttato i limitati ritiri russi a est di Brovary per riconquistare il territorio attraverso Kyiv e Chernihiv Oblasts. E ancora: hanno condotto contrattacchi anche verso Sumy e a Kherson settentrionale. Le forze russe hanno invece realizzato operazioni offensive solo nel Donbass e contro Mariupol, non facendo grandi progressi.

Secondo l'Isw non è molto probabile che gli sforzi di Mosca per redistribuire i mezzi e i battaglioni danneggiati, spostandoli dalle aree di Kiev e Sumy all'Ucraina orientale, consentiranno alle forze russe di ottenere risultati importanti. Le truppe che si muovono sarebbero infatti gravemente danneggiate e demoralizzate. Secondo l'Istituto, poi, i soldati di Mosca probabilmente tenteranno di mantenere le loro attuali linee del fronte intorno a Kiev e nell'Ucraina nord-orientale.

Fonte: Istitute for the study of War

Le forze ucraine, invece, stanno continuato a respingere gli assalti russi in tutto il Luhansk. Per questo il Cremlino sta correndo ai ripari arruolando 134.500 persone. Si tratta della leva pianificata che inizia proprio oggi, ma secondo l'Isw chi verrà arruolato non fornirà un aiuto concreto e significativo subito. Ci vorrebbero infatti diversi mesi per formarli davvero e renderli decisivi.

Nel frattempo la Russia accelera gli sforzi per creare entità para-statali per governare le aree occupate del territorio ucraino. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che Mosca sta tentando di creare vere e proprie amministrazioni militari-civili e si sta preparando a creare una "Repubblica popolare di Kherson" per amministrare l'Ucraina meridionale.