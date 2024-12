video suggerito

Putin: “Vogliamo concludere la guerra in Ucraina, non congelarla. Negoziati in Slovacchia” Il presidente russo ha dichiarato di voler raggiungere i suoi obiettivi entro il 2025 e di essere pronto a negoziare la pace con l’Ucraina. I colloqui dovrebbero tenersi in Slovacchia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La Russia cerca di far finire il conflitto, non di congelarlo". A dirlo ieri il presidente russo Vladimir Putin che per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina, ormai quasi tre anni fa, ha parlato esplicitamente di pace. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare la guerra contro Kiev, il capo del Cremlino ha confermato che l'obiettivo della Russia è raggiungere i suoi obiettivi e poi fermare definitivamente i combattimenti superando, almeno nelle intenzioni, il famigerato piano di Donald Trump che sembra puntare proprio a una tregua.

"Naturalmente, partiamo dal fatto che porteremo a termine tutti i compiti dell'operazione militare speciale. Questo è generalmente il compito numero uno", ha detto Putin parlando con la stampa. "Raggiungeremo il successo sulla linea del fronte", ha aggiunto, dicendo di tenersi aggiornato sulla situazione sul campo "giorno e notte". La fine della guerra in Ucraina? Vladimir Putin risponde citando un proverbio russo che si può tradurre non letteralmente con "troppo bello per essere vero". "Questo è quello che dice il nostro popolo: ‘Come bere il miele con le tue labbra'", ha affermato, sottolineando che "ci sforziamo di porre fine al conflitto".

Per concludere la guerra Putin propone anche un luogo fisico in cui negoziare: la Slovacchia, guidata dal premier Robert Fico, che non a caso nei giorni scorsi ha incontrato il presidente russo al Cremlino malgrado il coro di critiche e le perplessità espresse da diversi Paesi, compresi i partner dell'UE, offrendo appunto di ospitare i colloqui. Opzione, ha spiegato Putin rispondendo a giornalisti, che a Mosca va bene. "La Slovacchia è pronta", ha dichiarato il presidente russo, spiegando che con Fico "si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina".

Le dichiarazioni di Putin arrivano all'indomani del feroce attacco sferrato in Ucraina nelle prime ore della mattina di Natale: oltre 170 fra missili e droni, un morto e danni all'infrastruttura elettrica che rischia di danneggiare pesantemente la popolazione civile ucraina proprio nelle settimane più fredde dell'anno.