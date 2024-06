video suggerito

Putin sfida la Nato: "Valutiamo di abbassare la soglia per l'uso di armi nucleari, non abbiamo paura" "L'Occidente non abbandona i piani per infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Perché allora dovremmo avere paura? Non è meglio allora andare fino in fondo?" ha detto Putin parlando della guerra in Ucraina e delle tensioni con l'occidente e la Nato a conclusione del suo tour asiatico che lo ha portato in Corea del Nord e Vietnam.

A cura di Antonio Palma

"La Russia sta pensando a possibili cambiamenti nella sua dottrina nucleare. Questo è dovuto all’abbassamento della soglia per l’uso delle armi nucleari da parte dell'Occidente" lo ha dichiarato oggi il Presidente russo Vladimir Putin a conclusione del suo tour asiatico che lo ha portato in Corea del Nord e Vietnam. Prima di lasciare il Vietnam, Putin ha tenuto una conferenza stampa, parlando della guerra in Ucraina e delle tensioni con l'occidente e la Nato.

"L’Occidente non abbandona i piani per infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Ciò significherebbe la fine della storia millenaria dello Stato russo. Penso che questo sia chiaro a tutti" ha osservato, aggiungendo: "A questo punto sorge una domanda: perché dovremmo avere paura? Non è meglio allora andare fino in fondo? Questa è una logica elementare”. Parole che sembrano un avvertimento alla Nato anche se Putin ha ribadito che "Mosca non vede il motivo di lanciare un attacco preventivo, almeno non ancora".

"La Russia può fornire armi ad alta precisione alla Corea del Nord"

Il presidente russo inoltre ha affermato di non escludere in futuro la possibilità di fornire armi ad alta precisione alla Corea del Nord. "Coloro che forniscono queste armi credono di non essere in guerra con noi, ma l'ho detto anche a Pyongyang, ci riserviamo il diritto di fornire armi ad altre regioni del mondo, tenendo presenti i nostri accordi con la Repubblica popolare democratica di Corea, e non lo escludo" ha dichiarato Putin secondo Interfax. Del resto per il Presidente russo "la Nato si sta già spostando verso l'Asia e ciò, ovviamente, crea una minaccia per tutti i Paesi della regione, inclusa la Federazione Russa".

Putin: "L'Occidente sostituirà Zelensky a metà del 2025"

Parlando dell‘Ucraina, Putin ha ribadito che il Paese è in mano alle potenze occidentali prevedendo che queste "sostituiranno Zelensky non prima della metà del 2025". "Le autorità ucraine non sono interessate a tenere elezioni, quindi ritarderanno richieste come il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe. C'è una decisione della Corte costituzionale dell'Ucraina che dice che la durata del mandato è di cinque anni ma l’Occidente attribuirà a Zelenskyj le decisioni impopolari. Per questo motivo non hanno fretta di cambiarlo" ha spiegato Putin.

Il presidente russo ha detto inoltre che la reazione dell'Occidente al piano di pace recentemente proposto da Mosca è stata quella prevista. "I negoziati sull’Ucraina potrebbero svolgersi anche domani, ma il nostro Paese procederà sul campo. Non è così importante da dove possa iniziare il dialogo: la parte russa ha delineato le sue proposte" ha aggiunto Putin, spiegando che se l'Ucraina subordinerà negoziati di pace al ritiro delle truppe russe dal territorio del Paese, allora i negoziati non avverranno.

Secondo il presidente russo, le proposte della Russia per risolvere il conflitto in Ucraina cambieranno a seconda della situazione sul terreno. "Sicuramente qualcosa cambierà, comprese le nostre condizioni a seconda della situazione sul terreno", ha affermato.