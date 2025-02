video suggerito

Precipita per 20 metri da una montagna in Galles, Maria muore a 28 anni: “Amava gli sport estremi” Una ragazza di 28 anni è morta dopo essere precipitata da una montagna a Tryfan, in Galles. La 28enne è deceduta dopo una caduta di 20 metri, si chiamava Maria Eftimova. Ex studentessa di Ingegneria civile all’Università di Salford, la 28enne era un’alpinista esperta e amava gli sport estremi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Eftimova, 28 anni.

Una ragazza di 28 anni è morta dopo essere precipitata da una montagna a Tryfan, nel parco nazionale del Galles del Nord. La 28enne è deceduta dopo una caduta di 20 metri, si chiamava Maria Eftimova.

L'incidente è avvenuto pochi giorni fa, sabato 22 febbraio, e i servizi di emergenza che sono accorsi sul posto non hanno purtroppo potuto fare nulla per la vittima che è morta sul colpo.

Maria, ex studentessa di Ingegneria civile all'Università di Salford, era un'alpinista esperta e aveva da poco completato un corso di arrampicata su ghiaccio in Norvegia.

Maria Eftimova, 28 anni.

Viveva a Manchester, dove lavorava per uno studio di ingegneria civile, ma la sua famiglia risiede ancora in Bulgaria, sua terra natale. A soccorrere la 28enne è stata l'Ogwen Valley Mountain Rescue Organisation.

In una dichiarazione pubblicata sui social si legge: "Un gruppo di alpinisti stava risalendo la cresta nord quando uno di loro è caduto per 20 metri su un terreno scosceso. I passanti con l'attrezzatura da arrampicata si sono calati in corda doppia e l'hanno messa in sicurezza e un membro del team che era già lì vicino è sceso e ha iniziato la RCP".

"I colleghi del Welsh Ambulance Service erano alla base mentre l'elicottero della Guardia costiera scaricava i membri del team sulla montagna. Sfortunatamente, la vittima non è sopravvissuta alle ferite ed è stata trasportata alla base di Oggie".

"Maria era una 28enne ambiziosa, brillante e amata, la sua personalità vibrante, la sua energia e aura toccavano e incoraggiavano tutti intorno a lei. Aveva una passione per l'ingegneria, dopo gli studi di Ingegneria civile all'Università di Salford, e un amore per gli sport estremi", la ricordata una sua amica Victoria.

"La sua più grande passione era lo snowboard, non vedeva l'ora di intraprendere il prossimo viaggio in Austria. Aveva una sete insaziabile di vita e di esplorare la bellezza del nostro mondo. Tragicamente, è stata portata via dalla sua famiglia molto presto".

Maria Eftimova, 28 anni.

La tragedia è avvenuta pochi giorni dopo la morte di Charlotte Crook, 30 anni, anche lei deceduta durante un'arrampicata nella stessa regione.