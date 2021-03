Pfizer potrebbe presto alzare il prezzo di vendita del vaccino anti Covid che ha realizzato insieme alla tedesca BionTech. L'indiscrezione è riportata da Business Insider, che cita i dirigenti del colosso farmaceutico americano secondo i quali ci sarebbe una "significativa possibilità" che questo avvenga. Il siero di Pfizer è già adesso tra i più cari, ogni dose costa 15,50 euro, ma la cifra potrebbe crescere ancora, anche se non subito. Parlando alla conferenza telematica Barclays Global Healthcare la scorsa settimana, il CFO dell'azienda, Frank D'Amelio, e Chuck Triano, vicepresidente senior delle relazioni con gli investitori, hanno detto che ci sarebbe la possibilità per Pfizer di aumentare i prezzi del vaccino quando Covid-19 passerà da uno stato pandemico a una situazione endemica, quindi non strettamente emergenziale.

"Se si guarda alla domanda attuale e ai prezzi attuali, chiaramente non sono guidati da quelle che chiamerò normali condizioni di mercato o normali forze di mercato, quanto dallo stato pandemico in cui ci troviamo e dalla necessità dei governi di garantire dosi da vari fornitori di vaccini", ha specificato D'Amelio, aggiungendo che "con la ripresa delle normali condizioni di mercato nel tempo, ci sarebbe la possibilità per l'azienda di trarre vantaggio dalle opportunità dal punto di vista della domanda e dei prezzi". I due dirigenti hanno dichiarato che per rimanere protette "le persone potrebbero aver bisogno di una terza dose del vaccino per rafforzare l'immunità e l'efficacia contro le varianti Covid emergenti". Per cui, è possibile che "questo ciclo di vaccinazione possa diventare parte della nuova normalità. Riteniamo che stia diventando sempre più probabile che venga effettuata una nuova vaccinazione annuale". L'azienda ha anche in programma di accelerare il numero di dosi di vaccino che può fornire entro la fine dell'estate aumentando le capacità di produzione e la catena di approvvigionamento.

Intanto, sempre il colosso farmaceutico ha nelle scorse ore raggiunto un accordo con la Commissione europea per accelerare le consegne con la fornitura di 10 milioni di dosi che erano previste nella seconda parte dell'anno che sarà anticipata al secondo trimestre. "Questa accelerazione porterà le dosi totali di Pfizer-Biontech nel secondo trimestre a oltre 200 milioni", ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "È un'ottima notizia -ha concluso -. Offre agli Stati membri spazio di manovra e la possibilità di colmare le lacune nelle consegne".