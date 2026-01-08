Perché Trump vuole la Groenlandia e quanti soldi dovrebbe sborsare per comprarla

Tra le ipotesi di Trump per conquistare il controllo della Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca, c’è quella di comprarla. Nei prossimi giorni il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà i rappresentanti danesi per un confronto. Ma quanto costa l’isola e perché Trump la desidera così tanto?

Donald Trump è sempre più propenso a comprarsi la Groenlandia. Il presidente statunitense starebbe valutando una gamma di opzioni per acquisire il controllo dell'isola artica, territorio autonomo del Regno di Danimarca. Si va da ipotesi più soft come la creazione di un accordo di associazione sul modello dei Compact of Free Association (Cofa) già esistenti con tre Stati del Pacifico, fino all'invasione militare. Una mossa che avrebbe delle ricadute disastrose sulla Nato e sull'intera architettura di alleanze multilaterali rimaste in piedi fino a questo momento.

Per ora, la Casa Bianca sembra voler perseguire la strada della diplomazia, o almeno così ha assicurato il segretario di Stato Marco Rubio, che nei prossimi giorni volerà a Copenaghen per un incontro con rappresentanti danesi, fortemente richiesto da questi ultimi dopo le minacce del tycoon.

Perché Trump vuole comprare la Groenlandia

Dal canto suo Copenaghen ha proposto un proposto un rafforzamento della cooperazione militare nell'ambito dell'accordo di difesa bilaterale del 1951. In sostanza si tratterebbe di aumentare il numero di basi statunitensi sul territorio artico ma la cosa sembra essere di poco interesse per Washington.

Leggi anche Come vuole rispondere l'Europa alle minacce di Trump sulla Groenlandia

D'altronde Trump non ha mai nascosto le sue rivendicazioni sull'isola, che ha definito "essenziale per la sicurezza degli Stati Uniti". In realtà, per via della sua posizione strategica, al centro dell'Artico, che la rende estremamente vantaggiosa in termini di difesa spaziale e della sua enorme ricchezza di risorse (uranio, petrolio, gas, acque dolci) e terre rare, la Groenlandia fa gola all'inquilino della Casa Bianca. Acquisirne il controllo gli consentirebbe di raggiungere una posizione di predominio nell'Artico e di conseguenza, di avvantaggiarsi nella competizione di Cina e Russia.

Quanto costa l'isola autonoma del Regno di Danimarca

Ma se anche escludessimo un attacco simile a quello in Venezuela, e immaginassimo un'azione più "diplomatica" come una compravendita, quanto costerebbe l'intera operazione? Già nel 2019 Trump parlava di un "grande investimento immobiliare". Oggi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera che cita i calcoli dell'American Action Forum (Aaf), il valore complessivo dell'isola raggiungere i 2.760 miliardi di dollari. Una cifra esorbitante, pari al 9% del Pil Usa.

Gli Stati Uniti avevano già tentato di comprare l'isola, prima nel 1868 e poi nel secolo scorso, precisamente nel 1946, su proposta del presidente Harry Truman, che mise sul piatto danese 100 milioni in oro (che oggi equivalgono a 12,9 miliardi di dollari). Il valore attuale della Groenlandia però è decisamente più alto: a gonfiarlo appunto, sono le preziose risorse minerarie, che da sole verrebbero più di 4 miliardi di dollari, tra petrolio, gas e metalli.