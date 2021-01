Dopo quasi un anno dall'inizio della pandemia, la Germania ha deciso di fronteggiare la diffusione del virus agendo sulle mascherine indossate dai civili. Una parte considerevole della popolazione si è attrezzata con mascherine di stoffa da indossare su autobus, treni e supermercati, ma quei fazzoletti in stoffa non rappresentano un dispositivo di protezione sanitaria. Il virus, insomma, non rallenta e lo Stato ha pensato di agire (come già la Baviera) proprio sull'omologazione delle mascherine. Si sta valutando di rendere le FFP2 senza valvola obbligatorie in tutto il paese. Queste mascherine sono progettate, testate e certificate per filtrare gli agenti inquinanti dall'aria.

FFP2 obbligatorie in Baviera

Le mascherine in stoffa hanno tamponato la scarsità di questi dispositivi di protezione sul mercato durante la prima ondata del virus, ma adesso che sono facilmente acquistabili, la Germania vuole dare un taglio alla protezione fai da te. Il primo ministro bavarese Markus Soeder ha deciso di rendere le FFP2 obbligatorie sui trasporti pubblici e nei negozi. Basta, quindi, anche alle mascherine chirurgiche. Ha spiegato che le FFP2 proteggono gli altri e chi le indossa. Ha inoltre decretato l'obbligo di sottoporsi al tampone per i pendolari frontalieri. Il governo dovrebbe preoccuparsi di fornire le mascherine obbligatorie a tutti, in particolare a coloro che non possono permettersi l'acquisto.

Miliardi di mascherine dovrebbero essere pronte per la popolazione a un prezzo unitario che parte da 1,50 Euro. Nelle ore precedenti l'annuncio, molte farmacie hanno esaurito le scorte di mascherine FFP2. In Baviera, secondo Soeder, le misure adottate stanno iniziando a dare i loro frutti con una "lieve tendenza positiva". A causare grande preoccupazione, la variante inglese del virus, arrivata anche in Germania. Per Soeder si tratta di una "corsa contro il tempo" in attesa di poter effettuare nuovi controlli dopo un numero sufficiente di vaccinazioni.