Perché la Germania ha sanzionato il suo ex cancelliere Gerhard Schroeder per legami con la Russia L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha perso parte dei diritti particolari di cui beneficia come ex capo del governo a causa dei lui legami con Putin e dei suoi incarichi in Russia.

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder ha perso parte dei diritti particolari di cui beneficia come ex capo del governo. A deciderlo è stata la commissione di bilancio del Bundestag, secondo la principale agenzia stampa del Paese, Dpa. La commissione ha tolto l'uso del suo ufficio all'ex leader socialdemocratico, che continuerà comunque a percepire una pensione e ad avere la scorta. Schroeder è al centro delle critiche in Germania a causa dei suoi incarichi in Russia.

La chiusura dell'ufficio al Bundestag significa per Gerhard Schroeder la revoca di parte dei privilegi a cui hanno diritti gli ex cancellieri. L'iniziativa è stata sostenuta dalla maggioranza di governo, mentre i conservatori della Cdu/Csu, principale forza di opposizione, chiedevano di applicare la revoca della pensione prevista per gli ex membri del governo che causino "un danno considerevole alla reputazione del Paese agendo per gli interessi di uno Stato straniero".

Quali sono gli incarichi di Schroeder in Russia

Ieri il Parlamento UE ha approvato una mozione che chiede l'applicazione di sanzioni "ai membri europei dei board delle maggiori compagnie russe e ai politici che continuano ricevere denaro russo"; un documento che sembra ritagliato su misura sulla figura di Schroeder, che siede nel consiglio di supervisione del gigante energetico russo Rosneft e presiede il comitato degli azionisti di Nord Stream. L'ex capo del governo tedesco non ha mai preso le distanze da Vladimir Putin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, né ha voluto dimettersi dai suoi incarichi in Russia. Ha inoltre resistito a tutte le richieste di lasciare il suo partito, l'Spd, lo stesso dell'attuale cancelliere Olaf Scholz.

Schroeder è stato cancelliere dal 1998 al 2005 ed è stato uno dei principali artefici del gasdotto russo-tedesco Nord Stream. Dal 2005 in poi, l'ex capo del governo ha assunto posizioni dirigenziali proprio nelle compagnie Nord Stream e Nord Stream 2, così come nella società petrolifera russa Rosneft. Nel febbraio di quest'anno, l'esponente socialdemocratico è stato proposto come membro del board di vigilanza di Gazprom. Schroeder, amico personale di Vladimir Putin, viene oggi considerato uomo-simbolo di quella politica estera tedesca che ha creato una forte dipendenza energetica dal Cremlino.