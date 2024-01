Perché il risultato delle elezioni a Taiwan è importante per il futuro della Cina e del mondo Si sono chiuse le urne a Taiwan, dove oltre 19 milioni di persone erano chiamate a votare per le elezioni legislative e presidenziali. A causa delle pressioni della Cina e degli Stati Uniti, il risultato che emergerà dai seggi potrebbe influenzare le relazioni internazionali mondiali per i prossimi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Sono chiusi da quasi due ore i circa 18mila seggi elettorali a Taiwan, l'isola al largo della Cina da circa 23 milioni di abitanti. Le elezioni per scegliere un nuovo presidente e la composizione del nuovo Parlamento (lo Yuan legislativo, da 113 seggi) si sono così concluse con un'affluenza record di oltre il 70% (nel 2020 si arrivò al 75%), e non sono solo i taiwanesi ad aspettare il risultato finale con interesse. La regione, infatti, è da tempo al centro di una contesa internazionale sul piano diplomatico e geopolitico: la Cina non la riconosce come Stato autonomo, e formalmente neanche gli Stati Uniti. Tuttavia, il governo statunitense ha sottolineato più volte che intende tutelare l'autonomia politica di Taipei, a cui da anni vende armamenti.

Chi sono i candidati alle elezioni di Taiwan

Sul tavolo quindi non c'è solo la direzione politica di Taiwan per i prossimi anni, ma anche gli effetti che questa avrà sugli equilibri tra Pechino e Washington, e a cascata sul resto del mondo. I candidati alla presidenza sono tre.William Lai Ching-te del Partito democratico progressista (Dpp), attualmente vicepresidente, era leggermente favorito prima del voto. A metà dello spoglio, risulta che abbia un buon vantaggio: sarebbe al 40% dei voti. Del Dpp fa parte anche Tsai Ing-wen, presidente uscente che guida Taiwan dal 2016. C'è poi Hou Yu-ih, il candidato del partito nazionalista Kuomintang, appoggiato dalla Cina, che nello spoglio al momento risulta avere il 33% dei voti circa. Infine l'ex chirurgo Ko Wen-je, del Partito popolare (Tpp) da lui stesso fondato, una forza politica populista che con i suoi seggi in Parlamento potrebbe avere un ruolo determinante per stabilire chi avrà la maggioranza.

Resta da vedere anche quanto avranno partecipato i giovani. Normalmente, la fascia under 40 risulta meno coinvolta nei processi elettorali a Taiwan. Nel 2020, tuttavia, con un'affluenza altissima a livello nazionale era arrivata la riconferma di Tsai Ing-wen, anche grazie al voto giovanile.

Perché il risultato delle elezioni è importante per Usa e Cina

L'aspetto che attira l'attenzione degli osservatori internazionali è quello dei rapporti con la Cina. La presidente uscente aveva spostato gli equilibri fin dal suo primo discorso di insediamento, nel 2016, non citando il Consenso del 1992 (l'accordo su cui si basano le relazioni più o meno equilibrate con Pechino). Oggi la Cina considera ancora l'isola di Taiwan come parte del proprio territorio, da riunificare nei prossimi anni. Tuttavia, la maggior parte dei taiwanesi (il 62,8%, secondo il Centro studi elettorali dell'Università nazionale di Chengchi) non si considera affatto cinese.

Come detto, gli Stati Uniti hanno dichiarato in più occasioni che un intervento militare della Cina per ri-annettere Taiwan non sarebbe tollerato. Lo Stretto di Taiwan è un passaggio molto importante per il commercio cinese con il mondo, e questo è uno degli aspetti che rende l'isola un territorio così ambito. In più, sull'isola si producono moltissimi semiconduttori, materiali fondamentali per le tecnologie contemporanee. È chiaro, quindi, che su questo punto la posizione del governo di Taipei può essere determinante per aumentare o diminuire le tensioni.

Oggi, la Cina ha inviato nell'area circostante all’isola otto jet e sei navi militari, stando a quanto riportato dal ministero della Difesa taiwanese. Ci sarebbero anche due palloni spia di Pechino sullo Stretto di Taiwan. In più, l'Economic Times ha riportato che il governo cinese avrebbe bloccato l'hashtag "elezioni in Taiwan" sul social media Weibo.