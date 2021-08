Papà eroe salva le figlie gemelle di 18 mesi dalla loro casa in fiamme: “Ma abbiamo perso tutto” La storia a lieto fine di Ray Lucas, 23enne di Eastpointe, nel Michigan, Stati Uniti, che è riuscito a salvare dalla sua casa avvolta dalle fiamme le figlie gemelle di 18 mesi che stavano dormendo nel seminterrato: “Ho fatto tutto ciò che qualsiasi altro padre avrebbe fatto o avrebbe dovuto fare”. Tutti e tre hanno riportato ustioni gravi e le piccole sono rimaste per 5 giorni in terapia intensiva.

A cura di Ida Artiaco

Ray Lucas e la sua fidanzata Shi'Ann Brown si erano allontanati pochi minuti per andare al supermarket a comprare del latte, quanto, tornando, hanno visto la loro casa avvolta dalle fiamme. Il primo pensiero è andato a Milan e Malaysia, le loro gemelle di 18 mesi che erano rimaste all'interno. La mamma di Ray, che aveva il compito di accudirle temporaneamente, era in preda al panico nel cortile e cercava di chiedere aiuto. Ma, per fortuna, è arrivato il lieto fine: l'uomo ha sfidato l'incendio ed è riuscito a mettere in salvo le sue bambine. È successo a Eastpointe, nel Michigan, Stati Uniti e la storia ha fatto immediatamente il giro del Paese. "Ero senza parole, non riuscivo a pensare a niente. Sono corso in casa per prendere le bimbe", ha detto Lucas, 23 anni, alla CNN. "Ho fatto tutto ciò che qualsiasi altro padre avrebbe fatto o avrebbe dovuto fare, non ero sicuro che i vigili del fuoco sarebbero arrivati in tempo", ha aggiunto.

L'incendio è scoppiato in casa di Ray lo scorso 17 luglio. Milan e Malaysia erano nelle loro culle nel seminterrato. Non appena ha visto le fiamme uscire dall'edificio si è letteralmente tuffato all'interno, anche se il fumo gli ostruiva la visuale. Poi, dopo essere riuscito ad entrare, ha cominciato a chiamare le bambine. "Ero così felice che fossero reattive", ha raccontato. Il 23enne ha così afferrato le gemelline, tenendole strette al petto, e le ha portate all'esterno. Infine le ha consegnate alla mamma. Si è poi reso conto che anche la sua nipotina era intrappolata al secondo piano dello stabile. Così, è corso di nuovo indietro, riuscendo a mettere in salvo anche lei.

Tuttavia, sia Ray che le bambine hanno riportato delle ferite. "Mi sono bruciato le braccia, le orecchie, il lato destro del viso e il collo", ha detto il 23enne, che ha riportato ustioni di terzo grado e che per tre giorni ha perso la vista perché le sue cornee erano state danneggiate. Anche le bambine hanno riportato ustioni, a causa delle quali sono rimaste ricoverate per cinque giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Detroit. La famiglia Lucas ha però perso la casa e tutto ciò che aveva. Intanto, è in corso una indagine per ricostruire quanto successo e capire cosa abbia provocato l'incendio, anche se appare probabile che si sia trattato di un problema elettrico. "La casa non è bruciata completamente, ma per la maggior parte è inutilizzabile", ha detto Lucas. La comunità locale si è mobilitata per aiutarli, anche con le spese sanitarie. Sua zia ha creato una pagina sulla piattaforna GoFundMe per aiutare la famiglia a ricostruire la propria vita con l'obiettivo iniziale di raccogliere 40.000 dollari. Finora, più di 8.000 persone hanno donato oltre 286mila dollari.