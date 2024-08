video suggerito

Pakistan, 22enne vuole divorzio dal marito, il padre entra in casa e le taglia le gambe a colpi di ascia In Pakistan, la giovane Sobia Batool Shah, di 22 anni, è stata aggredita dal padre e da altri 6 uomini della sua famiglia a colpi di ascia perché aveva intenzione di chiedere il divorzio dal marito. Il padre ha confessato davanti alla polizia: “Ci ha arrecato disonore”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sobia Batool Shah, 22 anni, è stata colpita con un'ascia dal padre perché voleva il divorzio dal marito. L'aggressione è avvenuta in Pakistan, dove la giovane viveva con il partner imposto dalla famiglia e i parenti. La 22enne è stata ricoverata in ospedale con gli arti quasi del tutto amputati dai 15 colpi d'ascia ricevuti nel sonno.

Secondo quanto riporta il Guardian, il padre di Sobia Batool avrebbe fatto irruzione durante la notte nella sua abitazione insieme ad altri sei uomini. "Ho urlato di dolore, l'ho implorato di smetterla – ha raccontato la giovane al quotidiano britannico -, ma sembrava posseduto. Per farlo smettere gli ho anche detto che avrei rinunciato al divorzio".

A colpire la 22enne con un'ascia sarebbero stati sei uomini della sua stessa famiglia tra cui suo padre, lo zio e alcuni cugini. L'aggressione sarebbe stata una "punizione" per essersi rifiutata di ritirare la richiesta di divorzio dal marito. Per salvare le sue gambe, quasi del tutto amputate al suo arrivo in ospedale, i medici hanno dovuto inserire tramite operazione chirurgica delle aste di ferro. "Provo un dolore terribile – ha raccontato Shah – e ho entrambe le gambe ingessate. I dottori hanno cercato di salvarle con un intervento". La ragazza si trova attualmente alla Peoples University of Medical and Health Sciences for Women a Nawabshah.

"Fatti del genere sono legati alla visione della donna come oggetto – ha spiegato il dottor Summaiya Syed Tariq, capo della polizia di Karachi -. È una questione di controllo e di potere. Anche oggi alleviamo veri e propri carnefici". Tariq ha raccontato di aver visto centinaia di donne abusate fisicamente e mentalmente negli ultimi 26 anni da mariti, fidanzati e familiari.

In media, la polizia riceve ogni giorno segnalazioni di cerca 6 casi di violenza sessuale e circa 15 chiamate per violenza domestica. "Nel caso delle violenze sessuali su minori, per ogni tre casi denunciati altri 7 non vengono segnalati" ha spiegato.

Gli indicatori sulla violenza di genere in Pakistan sono particolarmente allarmanti. Secondo il rapporto Global Gender Gap del World Economic Forum di quest'anno, il Pakistan è il secondo Paese dopo il Sudan e si è classificato 164° su 193 Paesi nell'indice di disuguaglianza di genere delle Nazioni Unite 2023-24.

Il padre della vittima ha ammesso l'aggressione, dicendo alla polizia che sua figlia aveva "arrecato disonore alla famiglia" chiedendo il divorzio dal marito.