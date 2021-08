Pacchi di riso a forma di neonati: l’ultima idea per “avvicinare” i parenti lontani per Covid Un produttore di riso giapponese ha avuto un’idea originale che si è dimostrata un inaspettato successo: realizzare dei pacchi di riso dello stesso peso e forma dei neonati con la loro foto, un simulacro da abbracciare a distanza in mancanza di meglio. I sacchetti stanno andando a ruba.

Ora che i giochi Olimpici sono alle spalle il primo pensiero dei giapponesi è tornato ad essere quello della pandemia: milioni di famiglie sono separate dalle limitazioni imposte dal governo, e con mogli, mariti e figli spesso distanti centinaia di chilometri un produttore di riso ha avuto un'idea originale che si è dimostrata un inaspettato successo: realizzare dei pacchi di riso dello stesso peso e forma dei neonati con la loro foto, un simulacro da abbracciare a distanza in mancanza di meglio.

I sacchi, spiega il Guardian, sono disponibili in vari modelli e il prezzo varia a seconda del contenuto, uguale al peso alla nascita del neonato: un pacco da 3,5 chili può costare poco meno di 30 euro. "Ho avuto l'idea per la prima volta circa 14 anni fa, quando è nato mio figlio – racconta Naruo Ono, il proprietario del negozio di riso Kome no Zoto Yoshimiya – e stavo pensando a cosa potevo fare per i parenti che vivevano lontano e non potevano venire a trovarlo. Quindi abbiamo deciso di realizzare sacchi di riso dello stesso peso e forma del bambino, in modo che i parenti potessero tenerli in mano e provare la stessa tenerezza".

Uno di questi è stato esposto in vetrina e diversi clienti ne hanno chiesto di uguali. Il mercato si è poi ampliato e ora Ono riceve ordini da tutto il Giappone. Di conseguenza, si è ampliata anche la gamma di prodotti: alcuni sposi, ad esempio, hanno chiesto dei pacchi con le loro foto quando erano bambini per ringraziare i genitori per quanto fatto per loro. Ma è stata soprattutto la pandemia a far aumentare la domanda dei pacchi di riso speciali per l'impossibilità di molti di assistere ai matrimoni dei parenti o alla nascita dei figli.