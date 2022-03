Olga, medico e mamma di 12 figli, muore al fronte in Ucraina: “Ridateci almeno il suo corpo” La storia di Olga Semidyanova, medico e mamma di 12 figli, di cui 6 adottati: è morta a 48 anni al fronte in Ucraina tra le regioni di Donetsk e Zaporizhzhya dove combatteva contro i russi. L’appello della famiglia: “Ridateci il corpo”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

"L'Ucraina perdonerà ma non dimenticherà, gli ucraini ricorderanno tutti coloro che sono caduti a causa della guerra". Si chiude così il messaggio, pubblicato su Facebook, di Oleksandra, con il quale ha annunciato la morte al fronte di sua madre Olga Semidyanova, la cui storia ha fatto il giro del mondo. Olga aveva 48 anni e ben 12 figli, di cui 6 avuti naturalmente e altri 6 adottati da un orfanotrofio. Faceva il medico ed era impegnata a combattere contro i russi tra le regioni di Donetsk e Zaporizhzhya, dove era rimasta per soccorrere i feriti. Per questo, è stata ribattezzata come "la mamma eroina".

Olga sarebbe morta il 3 marzo scorso ma solo ieri la notizia è stata data dalla stampa locale, da Ukraisnka Pravda a The Kyiv Indipendent, e ripresa dai media internazionali, tra cui l'agenzia di stampa ANSA. Ma la famiglia ancora non ne ha potuto seppellire il corpo. "Sappiamo dove è stata uccisa mia madre, tra quali villaggi, ma non sappiamo a chi rivolgerci per portare a casa la salma, non sappiamo nemmeno in che condizioni sia, se lì è stata seppellita o mandata in qualche villaggio", ha detto una delle figlie, Anna, lanciando un appello a chiunque possa darle informazioni. Non era la prima volta che Olga, che viveva a Marhanets, andava al fronte a combattere. Già nel 2014, quando è cominciato il conflitto nel Donbass, ha salvato la vita a decine di persone.

Nel messaggio che ne annuncia la morte, la figlia di Olga, Oleksandra, la ricorda così: "Ogni anno è diventata più bella e più forte. È diventata così forte che dopo la nascita di 6 figli è riuscita a crescere più figli di altri come propri. E dopo tutto, quando il Paese aveva bisogno di persone, non poteva farsi da parte e difendeva l'Ucraina. Dopo 8 anni di servizio dedicato nei momenti più pericolosi, mia madre Olga Semidyanova, nata il 10 luglio 1973, affrontando la morte, non abbandonando la sua famiglia, affrontando il nemico, combattendo fino all'ultimo, ha sacrificato la sua vita".