Odessa, bombe russe a 200 metri dalle auto di Zelensky e del premier greco Mitsotakis Il leader ucraino e quello greco sono scampati a un attacco russo che ha causato morti e feriti a Odessa. Zelensky: “Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una forte esplosione è stata segnalata oggi a Odessa, città ucraina che affaccia sul Mar Nero in cui si è tenuto un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier greco Kyriakos Mitsotakis: il raid, rivendicato dai russi, è avvenuto vicino al porto della città ed è stato preceduta da un allarme aereo. "Abbiamo sentito e visto questo attacco oggi. Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire. So che ci sono state delle vittime. Non conosco i dettagli, ma so che ci sono morti e feriti", ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bilancio dell'attacco è stato di cinque morti. "Alla fine della visita, abbiamo sentito il suono delle sirene dei raid aerei e delle esplosioni molto vicino a noi. Non abbiamo avuto il tempo di andare nei rifugi", ha confermato Mitsotakis nel corso della conferenza stampa congiunta, parlando di "un'esperienza impressionante".

Secondo il quotidiano ateniese Kathimerini, l'incontro tra il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è svolto come previsto a Odessa nonostante l'esplosione avvenuta vicino al corteo di automobili del presidente ucraino. La delegazione ellenica si trovava a circa circa 200 metri dal luogo della deflagrazione, ma tutti i suoi membri sono rimasti illesi, ha riportato Kathimerini.

L'incontro con Zelensky non era stato annunciato dal governo greco: Mitsotakis ha visitato Odessa questa mattina prima del suo viaggio in Romania, dove è atteso per la conferenza di due giorni del Partito popolare europeo (Ppe) a Bucarest. Secondo Ert news, la visita del premier greco è stata una decisione di "alto valore simbolico" per ribadire la solidarietà di Atene a Kiev, a pochi giorni dall'anniversario di due anni dallo scoppio della guerra. Sempre oggi il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha reso noto su X di aver avuto una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino Rustem Umerov e il comandante in capo delle Forze armate ucraine, generale Oleksandr Syrskyi, per essere aggiornato sulla situazione in Ucraina.

La Russia rivendica il bombardamento a Odessa

La Russia, ad ogni modo, ha rivendicato l'attacco ad Odessa: il ministero della Difesa ha affermato che il bombardamento missilistico di stamane sulla città ucraina era diretto contro un hangar portuale militare dove si costruiscono droni marini, che è stato colpito.

Missile russo nella regione di Kharkiv causa un morto e 7 feriti

Nel frattempo un attacco missilistico russo contro un villaggio nella regione settentrionale ucraina di Kharkiv ha ucciso un uomo di 70 anni e ferito altre sette persone, tra cui quattro adolescenti, hanno riferito le autorità locali. Il raid pomeridiano al villaggio di Borova, a circa 20 chilometri dalla linea del fronte nel nord-est dell'Ucraina, ha incendiato una casa privata, edifici vicini e due auto, ha dichiarato la polizia regionale sull'applicazione di messaggistica Telegram. "Un civile locale di 70 anni è stato ucciso", ha dichiarato su Telegram Oleh Synehubov, governatore della regione di Kharkiv. Le forze russe avrebbero utilizzato un missile balistico Iskander-M, secondo le informazioni preliminari della polizia.