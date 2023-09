Nuova scossa di terremoto in Marocco oggi, sisma di magnitudo 4.5: avvertita a Marrakech Nuova scossa di terremoto in Marocco: sisma di magnitudo 4.5 registrato oggi, avvertito anche a Marrakech.

A cura di Ida Artiaco

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata poco fa in Marocco dopo il sisma devastante di ieri, che ha provocato oltre duemila morti. È stato avvertito anche nella zona di Marrakech.

Secondo l'European Mediterranean Seismological Centre (Emsc) alle 9 ora locale, le 8 in Italia, è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.5 a 88 chilometri da Marrakech a 77 chilometri di profondità. Si tratta probabilmente di una scossa di assestamento.

La terra, dunque, continua a tremare nel Paese dell'Africa settentrionale. L'epicentro della scossa d ieri, che ha raggiunto la magnitudo di 6,8 gradi, a una profondità di 18,5 chilometri, è stato Al Haouz. Il Centro nazionale marocchino per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst), invece, ha indicato una magnitudo pari a 7 gradi della scala Richter a una profondità di 8,5 chilometri.

In ogni caso, si è trattata di una delle scosse più forti mai registrate nella storia del Marocco. L'ultima che si avvicina per portata – magnitudo 5,7 -risale al 1960 ad Agadir, non molto lontano dalla regione colpita: fece 12mila morti (un terzo della popolazione locale dell'epoca).

L'ultima scossa di oggi arriva dopo che il terremoto di venerdì sera ha distrutto interi villaggi di montagna e decimato centinaia di famiglie. La maggior parte dei morti si concentra nella provincia di AlHaouz (1.293 persone) e, in misura minore, a Taroudant (452), per un totale di oltre duemila vittime. I feriti invece sono 2.059. Di questi, 1.400 versano in gravi condizioni. Nessuna vittima tra gli italiani nel Paese, i primi sono già rientrati in patria.