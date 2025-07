Netanyahu vuole ingraziarsi Trump e lo candida al Nobel per la pace: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, per parlare della tregua a Gaza e del difficile accordo con l’Iran. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Se vuoi ingraziarti Trump, candidalo al Nobel per la pace. Nulla di nuovo, il presidente statunitense non ha mai nascosto le sue ambizioni. Appena un mese fa, sul suo social Truth scriveva: “Non vincerò il Nobel per la pace qualsiasi cosa io faccia. Che si tratti di Russia e Ucraina o di Israele e Iran, i miei risultati non contano. Ma le persone lo sanno, e questo è quello che importa!”. Al di là di quali siano questi risultati, visto che in entrambi i casi la guerra continua, è cosa nota che Trump vorrebbe vedersi consegnare questo premio.

Netanyahu lo sa bene quanto il Nobel sia importante per Trump e così ha deciso di candidarlo. L’obiettivo, chiaramente, è quello di conquistarsi i favori del presidente. E il premier israeliano ne ha decisamente bisogno. Netanyahu è volato di nuovo a Washington – è la terza volta da quando Trump è di nuovo presidente – mentre a Doha proseguono le trattative tra Israele e Hamas per raggiungere una tregua a Gaza. Trump spinge per la tregua, a Netanyahu ha ribadito che Hamas la vuole e che ora i bombardamenti devono cessare. Ma il premier israeliano deve fare i conti anche con l'estrema destra nel suo governo, che invece spinge per continuare le azioni militari per raggiungere l'obiettivo definitivo: distruggere totalmente Hamas e scacciare ogni singolo miliziano dalla Striscia.

