Neonato di 10 giorni estratto vivo con la mamma dalle macerie del terremoto in Turchia Continuano le operazioni di soccorso in Siria e Turchia colpite dal terremoto del 6 febbraio. Un neonato di 10 giorni è stato estratto vivo dalle macerie insieme alla mamma a 90 ore dal sisma: la sua foto ha fatto il giro del mondo.

A cura di Ida Artiaco

Anche se continua a salire di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito Siria e Turchia, superando quota 25mila, non mancano le storie a lieto fine , nonostante le speranze di trovare altri sopravvissuti stiano diminuendo ora dopo ora.

Tra queste, c'è quella di un neonato di 10 giorni, estratto vivo dalle macerie insieme alla mamma a circa quattro giorni dal sisma (dopo 90 ore).

Secondo quanto riporta la Bbc, il bambino, che si chiama Yagiz, è stato trovato dai soccorritori tra i resti di una struttura nella città di Samandag, nella provincia di Hatay. L'immagine del piccolo, subito avvolto da una coperta di lana e trasportato in ospedale, è stata pubblicata su Twitter dal sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, e ha fatto immediatamente il giro del mondo.

Sempre nella provincia di Hatay, una bambina di 2 anni è stata estratta viva dalle macerie del terremoto dopo 122 ore. La piccola è stata trovata nel distretto di Antakya. Successivamente, dopo 124,5 ore sotto le macerie, è stata tratta in salvo un'anziana di 83 anni nella provincia di Malatya, riporta il quotidiano Anadolu.

Secondo la Cnn Turk, anche un ragazzo di 16 anni – Kamil Can – è stato tratto in salvo dopo 119 ore nella città turca di Kahramanmaras. Il giovane è apparso sorridente e in buone condizioni. I soccorritori hanno dichiarato di aver setacciato il sito dopo aver sentito la sua voce provenire da sotto le macerie. Il sedicenne è stato portato via in barella ed ha potuto subito dopo abbracciare i suoi familiari che lo aspettavano.

Al momento, il bilancio del terremoto che ha colpito Turchia e Siria è salito ad oltre 24 mila morti. In Turchia le vittime accertate sono 20.665 morti e 80.088 feriti. In Siria i morti sono 3.513, tra cui 2.166 nelle aree controllati dai ribelli nel Nord-Ovest.