Negli USA ci sono 60 milioni di No Vax, l’appello di Fauci: “Affrettatevi a vaccinarvi”

Anthony Fauci, capo consigliere sanitario del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha tenuto ieri una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione epidemiologica negli USA e in particolare sulla diffusione della variante Omicron, scoperta alcune settimane fa in Sudafrica. Lo scienziato ha esortato i cittadini americani a vaccinarsi, affermando che l'emersione di un nuovo ceppo virale non deve far perdere di vista i pericoli rappresentati dalla Delta, variante ancora largamente maggioritaria: "Omicron non deve far perdere di vista i pericoli rappresentati dalla Delta", ha dichiarato Fauci, ricordando poi che sono ancora 60 milioni le persone che negli Stati Uniti non hanno ricevuto ancora neppure una dose di vaccino: "Affrettatevi, perché nel nostro paese la variante Delta è presente nel 99,9% dei casi e ne dobbiamo bloccare la circolazione". Fauci ha inoltre esortato i suoi concittadini a indossare sempre le mascherine nei mesi invernali.

Secondo Fauci è ancora presto per sapere se ci si dovrà vaccinare ogni anno contro il Covid-19: "Non lo sappiamo davvero. Uno degli aspetti che interessano molto me e i miei colleghi è che ogni volta che si riceve una dose booster, ad esempio con un vaccino a mRNA, aumenta il livello degli anticorpi e si ottiene una risposta immunitaria molto più ampia e forte". Secondo lo scienziato è possibile che in futuro non ci si debba rivaccinare ogni 8-9 mesi ma che l'immunità sia più duratura, anche se molto dipenderà da come evolverà la pandemia a livello globale e da quali varianti emergeranno. Una di queste è – per l'appunto – la Omicron, i cui dati completi su pericolosità e contagiosità saranno disponibili nel giro di qualche settimana: "Quello che faranno gli scienziati sarà prendere il virus, coltivarlo in laboratorio ed ottenere uno pseudo virus su cui lavorare facilmente, quindi lo sottoporremo agli anticorpi di persone guarite e vaccinate e osserveremo cosa accadrà".