Modella di 24 anni condannata all’ergastolo per aver ucciso l’ex fidanzato pugnalandolo al cuore

A cura di Davide Falcioni

Abigail White, modella di OnlyFans di 24 anni, è stata condannata all'ergastolo per aver ucciso il suo ex fidanzato Bradley Lewis, 22 anni, pugnalandolo al cuore con un coltello da cucina.

L'omicidio è stato commesso il 25 marzo in una casa di Kingswood, vicino a Bristol: la donna ha dapprima negato ogni responsabilità, ma in seguito ha ammesso di aver commesso il delitto. I due avevano appena troncato la loro relazione, in crisi da tempo proprio perché Abigail aveva deciso di guadagnarsi da vivere realizzando video su OnlyFans, scelta non condivisa dal suo fidanzato.

Stando a quanto accertato nel corso del processo già nei giorni precedenti White aveva aggredito fisicamente il compagno ferendolo al braccio con un coltello tant'è vero che l'uomo, in un'occasione, aveva chiamato un amico dicendogli: "Aiutami, Abigail sta cercando di uccidermi, sta cercando di pugnalarmi, continua a picchiarmi, mi sta facendo del male".

Pochi giorni dopo i suoi timori si sono avverati. Dopo averle comunicato l'intenzione di troncare la loro relazione è scaturita un'accesa lite con la donna che, dopo essersi ubriacata in un pub e aver assunto cocaina, era tornata a casa, aveva afferrato un coltello e aveva pugnalato l'uomo al cuore, uccidendolo.

Una vicina di casa a ha chiamato il 999 dopo aver sentito White urlare e quando è entrata in casa ha trovato il signor Lewis sdraiato sul pavimento della cucina, ormai in fin di vita. L'ex fidanzata le ha riferito che l'uomo si era accidentalmente ferito da solo, ma le successive indagini hanno rivelato quello che in verità era accaduto: Abigail aveva ucciso Bradley al termine di una lite.