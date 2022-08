Migranti, pensano siano morti: trafficanti abbandonano neonato e bambino nel deserto in Arizona Dei trafficanti hanno abbandonato un neonato e un bambino nel deserto in Arizona pensando fossero morti. I piccoli sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

Sono salvi per miracolo i due bambini ritrovati in un deserto in Arizona, negli Usa, dagli agenti di frontiera che pattugliano il confine con il Messico. Si tratta di un neonato di appena quattro mesi e di un bambino di un anno e mezzo che sono stati soccorsi giovedì a Lukeville, in Arizona, nella stessa zona in cui un gruppo di migranti è stato arrestato dalla polizia per essere entrato illegalmente negli Stati Uniti.

Il neonato di pochi mesi e il bambino sono stati trovati nel deserto dell'Arizona dagli agenti, il più grande stava piangendo mentre il più piccolo era a pancia in giù con il volto nella sabbia. Soccorsi immediatamente sono stati portato in ospedale e affidati alle cure dei medici: i due sono per fortuna fuori pericolo. Il capo della polizia di frontiera di Tucson, John Modlin, ha detto che l'ipotesi principale è che i bambini siano stati abbandonati nel deserto perché dati per morti da contrabbandieri vicino al monumento nazionale del cactus a canne d'organo.

"Ieri i trafficanti hanno lasciato due bambini piccoli a morire nel deserto di Sonora", ha detto Modlin in una nota – questo non è solo un altro esempio di trafficanti che sfruttano i migranti per denaro. Questa è crudeltà".