Massacro negli Usa, 8 persone trovate morte in casa: 5 sono bambini Otto persone di una stessa famiglia, tra cui cinque bambini, sono state trovate morte in una casa nello stato Usa dello Utah. La polizia ha assicurato di non aver rilevato alcuna minaccia per il pubblico.

A cura di Susanna Picone

Otto persone sono state trovate morte in una casa nel sud-ovest dello Utah. Cinque delle vittime sono minorenni e tutte appartenevano alle stessa famiglia. Sul corpo, secondo quanto reso noto dalle autorità locali mercoledì, avevano apparenti ferite d’arma da fuoco.

La sparatoria è avvenuta nella cittadina di Enoch. Le vittime sono state trovate all'interno della loro abitazione. Come hanno spiegato le autorità cittadine, la famiglia trovata morta era molto nota a Enoch: assidui frequentatori della chiesa locale, erano tranquilli e benvoluti nella cittadina. I cinque bambini andavano a scuola nella Iron County School District.

I corpi senza vita, a quanto si apprende, sono stati trovati dalla polizia che era arrivata nella casa alla periferia nord della cittadina di circa 8.000 abitanti – 400 chilometri a sud di Salt Lake City – per “accertamenti”. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine, intanto la polizia ha fatto sapere che non esiste un pericolo per gli abitanti della città e che non ci sono sospetti latitanti. Parole che lasciano pensare che il massacro sia avvenuto all’interno della casa.

Ulteriori informazioni – ha comunicato ancora la polizia – saranno rilasciate non appena disponibili. Il quartiere dove è avvenuto il massacro è pieno di villette monofamiliari, vivono lì diverse famiglie con bambini che spesso si vedono giocare per strada.

Su Twitter il governatore dello Utah Spencer Cox ha definito la violenza "insensata" e ha chiesto preghiere per le vittime di Enoch: "I nostri cuori sono con tutte le persone colpite da questa violenza insensata. Per favore, ricordate la comunità di Enoch nelle vostre preghiere". I nomi delle vittime ancora non sono stati resi noti.