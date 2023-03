Mandato di arresto per Putin, Medvedev minaccia: “Possibile lancio di un missile contro tribunale Aja” “Occhi al cielo: potrebbe cadere un missile sul tribunale dell’Aja”, così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev dopo il mandato di arresto nei confronti di Putin emesso dalla Corte penale internazionale.

“Ahimè, signori, tutti camminano sotto Dio e i razzi, ed è del tutto possibile immaginare l'uso mirato di un missile ‘Onyx' ipersonico da una nave russa nel Mare del Nord contro il Tribunale dell'Aia”, così il l'ex primo ministro russo e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Una minaccia contro la Corte penale internazionale che arriva dopo la decisione dei giudici di emettere un mandato di arresto internazionale nei confronti di Vladimir Putin accusato di crimini di guerra e contro l'umanità per aver deportato migliaia di bambini e adolescenti ucraina in Russia.

“Non si può abbatterlo, ahimè – ha aggiunto Medvedev su Telegram – ma il tribunale è solo una miserabile organizzazione internazionale, non la popolazione di un paese della Nato. Pertanto, la guerra non inizierà. Avranno paura. E nessuno se ne pentirà. Quindi, giudici, guardate attentamente il cielo…”. Secondo l'ex presidente della Federazione russa il mandato di arresto dalla Cpi "avrà conseguenze orribili per il diritto internazionale".

“Hanno deciso di processare un presidente di una potenza nucleare che non partecipa alla Corte penale internazionale per gli stessi motivi degli Stati Uniti e di altri paesi – ha scritto Medvedev su Telegram – le conseguenze per il diritto internazionale saranno mostruose”.