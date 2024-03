Mamma lascia figlio di 3 anni col fidanzato per settimane perché “diventi uomo”, bimbo sparisce La scomparsa nello Stato del Wisconsin, in Usa. La donna aveva lasciato il piccolo da solo con l’uomo per settimane perché voleva fosse educato in maniera più rigida. Per questo entrambi gli adulti sono stati arrestati e accusati di abbandono di minore e negligenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una vasta operazione di ricerca è in corso da settimane nella contea di Manitowoc, nello Stato del Wisconsin, in Usa, per cercare di individuare le tracce di un bambino di appena 3 anni scomparso nel nulla mentre era tenuto in custodia dal fidanzato della madre. La donna infatti aveva lasciato il piccolo da solo con l’uomo perché voleva fosse educato in maniera più rigida. Per questo entrambi gli adulti sono stati arrestati e accusati di abbandono di minore e negligenza.

Il piccolo Elijah è stato visto l'ultima volta il 20 febbraio scorso in una residenza a Two Rivers, dove sua madre, la 31enne Katrina Baur, lo aveva mandato da alcuni giorni. Durante un interrogatorio dopo la scomparsa, la donna ha detto alla polizia di aver lasciato Elijah con il fidanzato 39enne Jesse Vang il 12 febbraio scorso perché voleva che insegnasse a suo figlio "ad essere un uomo", e aveva intenzione di andarlo a prendere il 23 febbraio.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso uomo che ha chiamato la polizia e denunciato la scomparsa di Elijah. L’uomo ha spiegato agli inquirenti che aveva fatto un pisolino quella mattina e aveva portato Elijah in camera da letto con sé, ma quando si è svegliato, circa tre ore dopo, il piccolo era scomparso nel nulla.

Vang ha detto alla polizia che aveva una relazione con Bauer e che stava cercando di aiutarla con i cattivi comportamenti di suo figlio. L’uomo ha ammesso che Elijah aveva paura di lui e che il bimbo veniva educato con metodi punitivi.

Secondo l’accusa, tra le altre cose, il bimbo sarebbe stato costretto a stare in piedi ore pregando e a fare docce fredde per non aver obbedito all’uomo. Sia la madre che il fidanzato sostengono però di non avere nulla a che fare con la scomparsa del piccolo.

Al momento dei fatti la madre del bambino non era sul posto ma sia lei che il fidanzato sono stati arrestati con una cauzione rispettivamente di 15mila e 20mila dollari. Intanto le autorità sono impegnate in una massiccia campagna di ricerca che coinvolge anche Fbi e altre agenzie federali. La polizia ha chiesto aiuto ai cittadini chiedendo di verificare i filmati delle telecamere di sorveglianza riguardanti un veicolo ritenuto coinvolto nella sparizione del bimbo.

“Le forze dell'ordine sono attualmente in possesso del veicolo identificato. Jesse Vang e Katrina Baur non sono proprietari del veicolo. Non ci interessa l'attuale proprietario del veicolo, ma solo i filmati delle telecamere del 19 febbraio 2024, tra le ore 14 e le 21” ha dichiarato il dipartimento di polizia di Two Rivers.