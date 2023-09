Mamma influencer dava consigli online su come educare bimbi ma i figli lasciati senza cibo e picchiati Secondo la polizia, statunitense, Ruby Franke sottoponeva i figli a lunghi digiuni e pene corporali nell’ambito dei suoi contestatissimi metodi educativi. La rabbia dei vicini: “Denunciavamo da un anno, temevamo che quei bimbi sarebbero usciti da quella casa nei sacchi per cadaveri”.

A cura di Antonio Palma

Ruby Franke

I suoi vicini avevano già segnalato più volte alle autorità che i figli della donna potevano essere in pericolo in casa ma questo non ha impedito a Ruby Franke di diventare una seguitissima influencer sui social dove dispensava consigli proprio su come educare i figli prima di essere arrestata nei giorni scorsi per gravi maltrattamenti domestici. La mamma youtuber statunitense, seguita da oltre 2 milioni di utenti, è stata arrestata la scorsa settimana a Ivins, nello Stato dell'Utah, con la pesantissima accusa di aver sottoposto i figli a pene corporali e lunghi digiuni nell’ambito dei suoi contestatissimi metodi educativi.

I vicini di Ruby Frank: "Temevamo sarebbero morti"

"Tutti abbiamo tirato un sospiro di sollievo collettivo quando è stata arrestata, perché ormai pensavamo che sarebbero usciti da quella casa nei sacchi per cadaveri", hanno dichiarato due dei vicini alla Cbs, rivelando che sia loro sia altri vicini della comunità avevano precedentemente allertato la Divisione dei Servizi per l'infanzia e la famiglia dello Utah.

Uno dei vicini ha ricordato come la figlia più piccola della donna, che ha circa 10 anni, vagava per il quartiere da sola mentre sua madre era assente per lunghi periodi. “Bussava semplicemente alla porta e cercava bimbi con cui giocare ma era di mattina e i bimbi erano a scuola. Era come una bambina perduta” hanno ricordato, aggiungendo: “Ricordo che un anno gli ha tolto il Natale e diceva cose come ‘Non si stanno pentendo di quello che hanno fatto”.

Le due donne arrestate

Uno dei bimbi vagava chiedendo acqua e cibo

A fare scattare le manette per Ruby Franke e la sua d'affari Jodi Hildebrandt, secondo le autorità locali, sono stati i vicini di casa dopo aver accolto uno dei figli della Franke, ferito ed evidentemente affamato. "Il minore appariva emaciato e malnutrito, con ferite aperte e i segni evidenti di nastro adesivo" alle caviglie a i polsi, ha riferito la polizia in un comunicato precisando che "il minore chiedeva acqua e cibo". La polizia, dopo aver perquisito l'abitazione, ha identificato un altro minore "in condizioni fisiche simili di malnutrizione". I due bambini avevano ferite aperte con del nastro adesivo applicato sopra.

Le due donne, che ora devono rispondere di sei capi d'imputazione per abusi aggravati, erano state già al centro di polemiche per il carattere ‘repressivo' delle loro teorie sulla genitorialità. Ad esempio, in un video le due minacciavano di "togliere il privilegio di mangiare" come punizione a uno dei bimbi, in un altro mostravano un bambino che dormiva sullo sgabello dopo "aver perso la sua stanza" per averne combinata una.

“Siamo davvero arrabbiati, perché abbiamo denunciato apertamente. Altre persone hanno parlato come noi ma non è successo niente" denunciano ora i vicini, aggiungendo: "Vogliamo che quei ragazzi sappiano che la comunità li ama e vuole che siano al sicuro, vogliamo che capiscano che abbiamo sempre denunciato, perché probabilmente pensano di essere stati abbandonati”.