Malore improvviso in vacanza, muore a 8 anni per leucemia fulminante: “Avevi già lasciato il segno” È la terribile storia del piccolo Ace Rewcastle, un bimbo britannico di 8 anni morto sabato scorso in un ospedale delle Barbados dove era giunto il 3 gennaio scorso a seguito di un improvviso malore che ha portato a una diagnosi devastante: leucemia mieloide acuta.

A cura di Antonio Palma

Per lui e la sua famiglia doveva essere una vacanza da sogno in un’isola caraibica per godere di sole e mare ma a pochi giorni dal loro arrivo alle Barbados il piccolo Ace Rewcastle ha accusato un improvviso malore ed è finito in ospedale dove è morto in pochi giorni a soli 8 anni senza più riprendersi.

È la terribile storia del piccolo Ace Rewcastle, un bimbo britannico di 8 anni morto sabato scorso in un ospedale delle Barbados dove era giunto il 3 gennaio scorso a seguito di un improvviso malore.

Da quell’ospedale il bambino non è mai più uscito a causa di una diagnosi devastante, una leucemia mieloide acuta che si è rivelata fatale.

Meno di una settimana dopo dal suo ricovero, il piccolo Ace ha subito una grave emorragia cerebrale, domenica 8 gennaio, quando è entrato in uno stato di come da cui non è mai uscito.

Quando è stato detto loro che non vi erano più speranze per il bimbo la madre e i parenti avevano concordato coi medici di staccare il supporto vitale ma le autorità locali non hanno acconsento, disponendo una procedura per via giudiziale che però si è interrotta con la morte del piccolo sopraggiunta il 14 gennaio.

“Non esiste una impronta troppo piccola per lasciare un segno in questo mondo, Buonanotte Acey Pops, oggi la natura ha fatto il suo corso, tu sei tutta la mia esistenza e ti amerò e ti ricorderò fino al mio ultimo respiro, dai una grande coccola a tata Pat da parte mia, ora ti portiamo a casa tesoro mio” è lo straziante messaggio di addio della madre del piccolo Amber Field.

Attorno a lei si sono stretti amici e parenti che nei giorni scorsi sono volati alle Barbados per non lasciarla sola, ma anche tantissime persone sconosciute che con un contributo economico hanno partecipato alla raccolta fondi per sostenere le spese di cura e di strasporto della salma del piccolo Ace Rewcastle a Portsmouth.