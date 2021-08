Madeleine McCann, ecco il covo in cui il pedofilo la teneva nascosta La polizia ha perquisito il covo dove si presume sia stata a lungo nascosta Madeleine McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007 quando, all’età di 3 anni, era in vacanza con i genitori in Portogallo.

A cura di Davide Falcioni

La polizia ha perquisito il covo dove si presume sia stata a lungo nascosta Madeleine McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007 quando, all'età di 3 anni, era in vacanza con i genitori in Portogallo. Come riferisce in esclusiva il quotidiano britannico The Mirror gli agenti ritengono di aver individuato il luogo in cui Christian Brueckner, sospettato del rapimento della piccola, tenne la bambina, in una casa alla periferia di Braunschweig. Si tratterebbe, secondo gli inquirenti, di uno scantinato costruito abusivamente qualche metro sotto terra e abbandonato in fretta e furia da Brueckner quando scoprì che la polizia era sulle sue tracce.

Chi è Christian Brueckner

Christian Stefan Brueckner, 44 anni, è un pregiudicato tedesco in carcere per una condanna di dieci anni fa che riguarda crimini sessuali. Già condannato 17 volte (anche per pedopornografia e pedofilia), Brückner è recluso a Kiel, in Germania per aver stuprato una turista americana. Il suo nome è ora noto ai principali media internazionali come quello dell'unico sospettato nel rapimento e nell'omicidio di Maddie McCann, la bimba britannica scomparsa a 3 anni in Portogallo nel 2007 e mai più ritrovata. Arrestato a Milano nel 2018, da allora è dietro le sbarre. La procura tedesca ritiene che possa essere responsabile anche della scomparsa di altri minori, tra cui Inga Gehricke, scomparsa a 5 anni in Germania; André Hasee, scomparso a 6 anni in Algarve; Carola Titze, uccisa a 16 anni nelle Fiandre nel 1996. Se le ipotesi fossero confermate ci troveremmo di fronte a un serial killer che ha seminato l'Europa di morti.