L’Ucraina lancia la controffensiva: “È arrivato il momento di riprenderci ciò che ci appartiene”

L'Ucraina è pronta a lanciare la controffensiva e riprendersi i territori occupati dall'esercito russo. Lo ha annunciato il comandante delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny, pubblicando un video dove si vedono i soldati di Kiev prepararsi alla battaglia. "È ora di riprenderci ciò che è nostro", ha detto Zaluzhny

Il segretario del Consiglio nazionale di sicurezza Oleksy Danilov aveva già dichiarato alla Bbc che il Paese fosse pronto a lanciare la controffensiva. "È un'opportunità storica che non si può perdere", aveva detto. Danilov ha anche sostenuto che l'assalto per riconquistare il territorio occupato dai russi potrebbe cominciare "domani, dopodomani o tra una settimana".

"Qui stanno piovendo missili sugli ospedali. Parlare di compromesso ora porterà solo altri morti in Ucraina. La nostra ‘formula di pace' prevede come primo passo la completa rimozione dei gruppi armati russi dal territorio dell'Ucraina entro i confini del 1991. È ovvio che non sosterremo alcuna opzione che comporti concessioni territoriali", ha detto al Corriere della Sera Mykhailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Intanto una portavoce del ministero della Difesa tedesco ha confermato da Kiev è arrivata la richiesta di missili con un raggio di Azione da 500 chilometri. Sono i cosiddetti missili da crociera aria-terra Taurus, che potenzialmente potrebbero arrivare a colpire obiettivi molto lontani dall'attuale linea del fronte. Da Berlino, però, non sono arrivati ulteriori dettagli. "Abbiamo ricevuto una richiesta da parte Ucraina negli ultimi giorni", ha solo detto la portavoce, senza fornire dettagli sulle quantità richieste.