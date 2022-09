L’Ucraina ha presentato domanda di adesione rapida alla Nato Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il suo Paese ha fatto domanda per un’adesione rapida alla Nato dopo il referendum svolto dalla Russia per l’annessione di 4 regioni occupate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina ha presentato ufficialmente domanda di adesione rapida alla Nato dopo il referendum svolto dalla Russia per l'annessione di quattro regioni ucraine. Putin ha confermato l'esito del referendum in un discorso tenuto al Cremlino. Le regioni annesse sono attualmente occupate parzialmente dall'esercito russo.

A votare per l'annessione, i territori di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. "Il popolo ha fatto la sua scelta – aveva commentato a tal proposito il presidente russo Vladimir Putin -. La Russia non vuole e non ha bisogno di un ritorno dell'Urss, ma l'amore per la patria è un sentimento indistruttibile. Ecco perché hanno votato per questa annessione i giovani nati dopo la tragedia della caduta dell'Unione Sovietica".

Il leader russo ha poi affermato di essere pronto a una trattativa con l'Ucraina. "La scelta dell'annessione, però, resta ormai confermata. Non è più in discussione" ha sottolineato ancora. "Siamo pronti a negoziare se Kiev cesserà il fuoco iniziato già nel 2014".