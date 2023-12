L’Iran confisca in aeroporto il premio Sakharov dedicato dall’UE a Mahsa Amini Le forze di sicurezza iraniane hanno confiscato la targa del Premio Sakharov 2023 recentemente assegnato dall’Unione Europea a Mahsa Amini, la giovane arrestata a Teheran il 13 settembre 2022 dalla polizia religiosa per aver indossato l’hijab in modo errato e morta dopo tre giorni in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Mahsa Amini

Le forze di sicurezza iraniane hanno confiscato la targa del Premio Sakharov 2023 recentemente assegnato dall'Unione Europea a Mahsa Amini, la ragazza arrestata a Teheran il 13 settembre 2022 dalla polizia religiosa per aver indossato l'hijab in modo errato; la giovane venne condotta presso una stazione di polizia, dove morì in circostanze sospette dopo tre giorni di coma, suscitando l'indignazione dell'opinione pubblica iraniana e determinando la nascita del movimento di protesta "Donna, vita e libertà".

Ebbene, secondo quanto riferito da attivisti curdi dell'ONG per i diritti umani Hengaw, l'avvocato della famiglia di Amini, Mohammad Saleh-Nikbakht, è stato intercettato e interrogato ieri sera all'aeroporto internazionale “Imam Khomeini” di Teheran, dopo essere arrivato dalla Francia, dove ha ritirato il premio a nome della famiglia della ragazza, alla quale non è consentito lasciare l'Iran. Il riconoscimento, insieme al cellulare e al passaporto del legale, sono stati confiscati dalle forze di sicurezza nello scalo della capitale iraniana.

L'avvocato curdo ha rappresentato numerosi prigionieri politici e detenuti nel braccio della morte e nell'ottobre di quest'anno è stato condannato a un anno di reclusione con l'accusa di aver svolto "attività di propaganda contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha dichiarato Hengaw. Insieme a Nikbajt, hanno ricevuto il premio a Strasburgo anche la sorella di Hadis Najafi, una ventenne uccisa dalle forze di sicurezza durante una protesta, e Mersedeh Shahinkar, che ha perso un occhio durante una manifestazione.

Mahsa Amini è morta l'anno scorso dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale per non aver indossato correttamente il velo obbligatorio, scatenando un diffuso movimento di protesta in Iran per i diritti delle donne, soprattutto nelle regioni a maggioranza curda. Le manifestazioni sono state sedate solo dopo una repressione che ha provocato, secondo le stime, 500 morti, l'arresto di almeno 22.000 persone e l'esecuzione di sette manifestanti.