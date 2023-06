Li attendono in chiesa per le nozze d’oro ma non arrivano, coniugi massacrati in casa da sconosciuto È la terribile storia dei coniugi Gilda e Bruno D’Amore, rispettivamente di 73 e 74 anni, trovati senza vita in una pozza di sangue domenica scorsa nella loro casa di Newton, nel Massachusetts, in Usa. Con loro uccisa anche la madre di lei: arrestato un 41enne.

Dovevano festeggiare le loro nozze d’oro, il 50° anniversario di matrimonio e in chiesa tutto era pronto e tutti li attendevano per rinnovare le loro promesse matrimoniali ma all’appuntamento i due coniugi non sono mai arrivati perché qualcuno nelle ore precedenti aveva fatto irruzione in casa loro massacrandoli a coltellate. È la terribile storia dei coniugi Gilda e Bruno D'Amore, rispettivamente di 73 e 74 anni, trovati senza vita in una pozza di sangue domenica scorsa nella loro casa di Newton, nel Massachusetts, in Usa.

Le tre vittime

I corpi dei due coniugi sono stati trovati insieme a quello della madre della donna, che tutti chiamavano Jill, l'anziana Lucia Arpino di 97 anni. Tutti avevano "ferite da arma da taglio e traumi da corpo contundente". La scoperta dopo che alcuni amici erano andati a casa per capire il perché non fossero ancora arrivati alla cerimonia. A quel punto, alle 10 di domenica, tutti avevano capito che era accaduto qualcosa di grave ma nessuno pensava di trovarsi di fronte a una scena così drammatica.

La notizia infatti ha sconvolto la piccola comunità dove tutti conoscevano i due coniugi e dove mai si erano sentiti simili fatti di sangue. "Molti nella nostra comunità stanno soffrendo per questa grande perdita", afferma una dichiarazione della locale chiesa che aggiunge: "Chiediamo le vostre preghiere per loro, soprattutto per i loro tre figli e i loro cinque nipoti".

Da 24 ore di stanza dai fatti, la polizia ha arrestato un uomo ritenuto l’autore dei tre omicidi. Si tratta del 41enne Christopher Ferguson, che deve rispondere di omicidio ma anche di furto con scasso. Secondo gli inquirenti, sarebbe entrato in casa per rubare nella notte tra sabato e domenica ma una volta scoperto non ha esitato a uccidere i due coniugi e la novantaseienne colpendoli con vari oggetti e accoltellandoli.

Il Presunto killer

La donna in particolare aveva più di 30 ferite da taglio e da corpo contundente, principalmente nella parte superiore del corpo e sulla testa. Gli investigatori hanno trovato prove dell'ingresso forzato nel seminterrato della casa e segni di lotta come mobili rotti e oggetti coperti di sangue. In cucina anche un coltello con macchie di sangue.

Gli investigatori sono riusciti a risalire al presunto omicida consultando i filmati che mostrano il 41enne, senza scarpe e maglietta, che barcolla vicino alla casa dei D'Amore nelle prime ore di domenica mattina. Gli agenti del dipartimento di polizia di Newton conoscevano Ferguson e lo hanno identificato dal video. Gli inquirenti poi sono stati in grado di abbinare le sue impronte alle impronte nude insanguinate che avevano trovato in casa delle vittime che non lo conoscevano.