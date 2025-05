L’assedio finale a Gaza, Netanyahu vuole conquistare la Striscia e sfollare i palestinesi: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei Carri di Gedeone, il nuovo piano del governo israeliano per occupare la Striscia di Gaza. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un piano per l’invasione massiccia della Striscia di Gaza, che comporterà l’ammassamento della popolazione palestinese a Rafah, al confine con l’Egitto. Si chiamerà i Carri di Gedeone e entrerà in azione subito dopo la visita di Donald Trump nel Golfo.

Netanyahu ha annunciato il tutto in un video, pubblicato sul suo account X, in cui parla in ebraico, non in inglese come fa di solito quando annuncia l’ennesima operazione militari. In questo video si vede il premier israeliano seduto a un tavolo, mentre si apre una bottiglietta d’acqua. Una scena posata, istituzionale, che contrasta ampiamente con quello che sta per dire. Perché Netanyahu sta annunciando – uso le sue parole – “un’invasione massiccia a Gaza, secondo le raccomandazioni dell’esercito”. Un’intensificazione dell’offensiva, per distruggere Hamas e liberare gli ostaggi ancora in mano ai miliziani.

L’annuncio è arrivato dopo una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, che ha approvato il piano dei generali dell’esercito. Di fatto si è dato il via libera a un’occupazione militare ancora più estesa della Striscia. Le forze di difesa israeliane non faranno più dei blitz all’interno del territorio per poi ritirarsi dietro le proprie linee e lasciare ai missili e alle bombe fare il resto. Ma puntano a conquistare quei territori, a mantenere l’occupazione e a protrarla nel tempo, anche se non sappiamo per quanto.

