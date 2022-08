Lascia il figlioletto in auto sotto il sole per bere un drink con il fratello: morto bimbo di 3 anni Ha lasciato il figlioletto di 3 anni da solo in auto per andare a bere un drink con il fratello: il piccolo è morto a causa delle temperature elevate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha lasciato il figlio di soli 3 anni in auto per andare a bere un drink. Il piccolo è rimasto bloccato nell'abitacolo della vettura per almeno 30 minuti, esposto a una temperatura esterna di 37 gradi. I fatti si sono verificati ad Andana, in Turchia.

Siffedin Malahaji, 34 anni, ha lasciato il figlioletto in macchina con la promessa di tornare presto a prenderlo. L'uomo doveva incontrare il padre e il fratello per bere un drink insieme.

Quando è tornato al parcheggio, si è accorto che il piccolo era morto sul sedile del passeggero. Il 34enne ha subito allertato le autorità e i soccorsi, spiegando di aver lasciato il bambino all'ombra e di aver tenuto i finestrini aperti.

"Non pensavo potesse morire" avrebbe detto l'uomo sconvolto alle forze dell'ordine accorse sul luogo della tragedia.

"Si stava addormentando e io non volevo svegliarlo – ha raccontato il padre 34enne -. Ho lasciato i finestrini aperti e ho parcheggiato l'auto all'ombra convinto che sarebbe stato sufficiente". Secondo quanto accertato dai soccorritori, però, le condizioni di salute del piccolo sarebbero rapidamente peggiorate già dopo 30 minuti in macchina da solo.

I medici hanno trasportato il piccolo d'urgenza in ospedale per tentare di salvargli la vita, ma per lui non vi era già più niente da fare.

Il sole ha infatti raggiunto la vettura in poco tempo, soffocando il bimbo seduto sul sedile del passeggero nonostante il finestrino aperto. L'abitacolo della macchina è diventato presto incandescente e il minore non ha potuto chiedere aiuto. Nessuno dei passanti infatti si è accorto delle sue condizioni disperate.

"Non auguro a nessuno questo dolore – ha detto il nonno della piccola vittima alla stampa locale -. Suo padre voleva solo farci una breve visita, non pensava potesse accadere una cosa del genere. Al suo ritorno ha trovato il bimbo morto. Una cosa del genere poteva accadere a chiunque, ne sono sicuro. Non si è comportato da incosciente perché ha lasciato l'automobile all'ombra e i finestrini aperti. Purtroppo le temperature erano troppo elevate e le accortezze non sono servite a nulla".