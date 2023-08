Video di

La sposa risponde “no” durante le nozze per scherzo ma il matrimonio viene annullato: il video A Caracas, in Venezuela, una giovane sposa per scherzo ha risposto di “no” alla fatidica domanda se volesse sposarsi con il suo fidanzato e il matrimonio è stato annullato. L’officiante le ha spiegato che esistono motivi giuridici per i quali durante la cerimonia nuziale non sono ammessi scherzi.

A cura di Ida Artiaco

Ha risposto "no" all'officiante che durante le nozze le ha fatto la fatidica domanda: "Vuoi tu prendere Danilo come tuo legittimo sposo?". Era solo uno scherzo, ma alla fine il matrimonio è stato annullato per davvero.

È successo all'inizio di luglio a Caracas, in Venezuela, dove Miriam e Danilo avrebbero dovuto coronare il loro sogno d'amore. L'episodio, ripreso dagli invitati con gli smartphone, è stato condiviso su TikTok e il video è ben presto diventato virale finendo anche sulla stampa internazionale. In poche ore ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni

Alla domanda: "Signora Miriam, è sua libera e spontanea volontà sposare il signor Danilo?", ha risposto di no ed è subito scoppiata a ridere. L'officiante, e cioè il responsabile del Registro Civile locale, ha preso lo scherzo sul serio, nonostante la ragazza abbia subito precisato le sue intenzioni. Le ha così detto: "Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data. Non si può scherzare in momenti come questo".

In sala è sceso il gelo. Lo sposo è rimasto pietrificato, e anche Miriam è rimasta sconvolta per il fatto che quello che a lei sembrava un semplice scherzo potesse rivoltarlesi contro. Ma l'officiante ha spiegato: "Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire ‘sì' senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo".

L'episodio ha generato un vero e proprio dibattito sui social. Alcuni utenti hanno definito l'atteggiamento del giudice esagerato. "Quando gli fa comodo sono severi con la legge"; "Spero che le autorità rispettino tutti gli articoli", "Adesso sì, le leggi valgono, solo per quello che fa loro comodo", sono stati alcuni dei commenti. Altri hanno invece continuato a scherzare: "Ha rovinato la festa a tutti"; "Che il fidanzato coglie i segni che la vita gli dà".