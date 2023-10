“La Russia è pronta a testare missile da crociera con motore nucleare”: l’allarme dal New York Times Secondo quanto riferito dal New York Times, è probabile che la Russia stia preparando il test di un missile da crociera a propulsione nucleare o ne abbia già sperimentato uno di recente sulla base di immagini satellitari e dati aeronautici: ecco cosa sappiamo finora.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

La Russia sarebbe pronta a testare un missile da crociera, che può essere armato con una piccola testata nucleare e con una gittata sulla carta di migliaia di chilometri, o è possibile che ne abbia già sperimentato uno di recente.

L'indiscrezione è stata lanciata dal New York Times, che ha parlato della presenza di immagini satellitari e dati aeronautici che confermerebbero la notizia. In particolare, quanto osservato nei pressi della base di Pankovo, nell'Artico, è coerente con i dati raccolti nel 2017 e 2018, dopo il lancio del missile noto come Burevestnik o SSC-X-9 Skyfall. Nelle ultime due settimane, nella zona sono stati avvistati anche aerei di sorveglianza Usa e rilevati allarmi che avvertivano i piloti di evitare lo spazio aereo vicino.

Nello specifico, lo scorso 31 agosto le autorità russe hanno diramato una allerta per l'aviazione in cui definivano "zona di pericolo provvisorio" la regione intorno a Pankovo, chiedendo ai piloti di aerei di evitarla. L'avviso è stato rinnovato più volte e, a ora, è in vigore fino al 6 di questo mese. Inoltre, le immagini scattate la mattina del 20 settembre mostrano numerosi veicoli presenti su una piattaforma di lancio alla base, incluso un camion con un rimorchio che sembra corrispondere alle dimensioni del missile. Ulteriori immagini catturate il 28 settembre mostrano la piattaforma di lancio nuovamente attiva.

Dell'esistenza del Burevestnik aveva parlato Vladimir Putin per la prima volta nel 2018, quando aveva annunciato i nuovi sistemi d'arma di Mosca in arrivo. Secondo il leader del Cremlino, in particolare, il Burevestnik è una delle sei armi strategiche, insieme ad altre come il missile balistico Kinzhal e il veicolo planante ipersonico Avangard, che "potrebbero sopraffare e superare le difese statunitensi esistenti".

La Russia ha condotto 13 test, tutti con esito negativo, fra il 2017 e il 2019, secondo un rapporto della Nuclear Threat Initiative, un gruppo no-profit focalizzato sul controllo degli armamenti. In quell'anno, un missile si è schiantato ed è esploso. Anche se un test andasse bene, ci vorrebbero comunque anni per poterlo dispiegare operativamente.

Il missile, che viene lanciato da un razzo a combustibile solido, prima di attivare in volo il piccolo reattore che lo alimenta e sulla carta lo può tenere in volo all'infinito, è stato progettato per essere lanciato dopo una prima ondata di un attacco nucleare. In un contesto di guerra ha la capacità di distruggere larghi centri urbani o siti militari.