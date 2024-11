La Germania chiede ai suoi cittadini di prepararsi alla guerra costruendo dei bunker in casa

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

La Germania ha deciso di stilare una lista di bunker che potrebbero fornire un rifugio d'emergenza ai civili in caso di guerra. Lo ha annunciato il Ministero degli Interni alla luce delle crescenti tensioni con la Russia, spiegando che dell'elenco faranno parte stazioni della metropolitana e parcheggi sotterranei, nonché edifici statali e proprietà private come garage e scantinati. "Sarà creato un elenco digitale di tutti i bunker in modo che le persone possano trovarli rapidamente tramite il cellulare", ha aggiunto il portavoce del Ministero nel corso di una conferenza stampa.

I cittadini saranno anche incoraggiati a creare bunker sotto le loro case, sistemando cantine o garage e adattandoli all'eventualità che possano dover accogliere persone in fuga dai bombardamenti. Il quotidiano tedesco Bild ha descritto questo piano come una "offensiva bunker" in un Paese sempre più preoccupato per una potenziale minaccia russa. L'inventario in corso "richiederà tempo", ha precisato il portavoce.

Attualmente la Germania, 83 milioni di abitanti, dispone di 579 bunker, per lo più risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e all’era della Guerra Fredda, che possono ospitare 480mila persone. Dall’inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, le autorità tedesche hanno bloccato la vendita delle opere fortificate in loro possesso giacché a partire dal 2005 centinaia di rifugi antiaerei erano stati messi in vendita dallo Stato e dalle sue amministrazioni.

I tempi però evidentemente sono cambiati, purtroppo. Non a caso il presidente russo Vladimir Putin ha valutato che il conflitto in Ucraina avrebbe ormai tutti i requisiti per diventare una guerra "mondiale", tanto da aver di recente modificato la sua dottrina nucleare. Non solo: il capo del Cremlino ha avvertito di non poter escludere di colpire i Paesi occidentali, aumentando l'allerta in particolare negli stati baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), in Polonia e – per l'appunto – in Germania. I timori sono ulteriormente cresciuti dopo che la Russia ha lanciato un missile balistico a raggio intermedio (fino a 5.500 km), progettato per trasportare anche ordigni nucleari.