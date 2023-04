La Cina avvia esercitazioni militari intorno Taiwan: “Avvistate 8 navi e 42 aerei, severo avvertimento” La Cina ha iniziato oggi una esercitazione militare dalla durata di 3 giorni intorno all’isola di Taiwan in risposta alla visita della presidente Tsai Ing-wen negli Usa: “Avvistati 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento”. Nuovo test del drone sottomarino nucleare in Corea del Nord.

A cura di Ida Artiaco

L'incontro tra la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy negli Stati Uniti non è piaciuto per niente alla Cina, che dopo le parole è passata ai fatti.

Questa mattina, infatti, Pechino ha avviato delle esercitazioni militari intorno all'isola che dureranno tre giorni, ha riferito l'agenzia di stampa Xinhua."Queste operazioni servono come un severo avvertimento contro la collusione tra le forze separatiste che cercano l'indipendenza di Taiwan e le forze esterne e contro le loro attività provocatorie", ha dichiarato Shi Yi, portavoce dell'esercito.

Avvistate navi da guerra e aerei da combattimento

Il ministero della Difesa di Taiwan poco dopo ha riferito di aver rilevato 8 navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi intorno all'isola. Il dicastero, in una nota, ha espresso "solenne condanna verso tali azioni irrazionali", aggiungendo che i rilevamenti – che includevano 29 jet che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan – sono avvenuti tra le 6 e le 11 ora locale (mezzanotte e le 5 in Italia).

Le esercitazioni militari cinesi minacciano la "stabilità e la sicurezza" di Taiwan e di tutta la regione, ha aggiunto il ministero della Difesa di Taipei. La Cina ha "usato la visita e i transiti della presidente Tsai negli Stati Uniti come scusa per condurre esercitazioni militari, il che ha seriamente minato la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione", ha precisato in un comunicato.

Si ricordi che Taiwan, con i suoi circa 23 milioni di abitanti, si governa in maniera indipendente da oltre 70 anni ma la Cina la considera parte del suo territorio.

La tensione era salita già lo scorso agosto quanto l'allora speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, aveva visitato Taipei. Anche allora ci furono esercitazioni miliari e Pechino ha in seguito avvertito Washington più volte che Taiwan "è la linea rossa da non superare. Fermatevi ora, o sarà guerra".

Nuovo test del drone sottomarino nucleare in Corea del Nord

Ma la tensione in Estremo Oriente non si ferma alla querelle Cina-Taiwan. A preoccupare è anche la Corea del Nord, che ha annunciato di aver condotto un nuovo test di un drone sottomarino da attacco nucleare, in risposta alle esercitazioni militari congiunte del Sud e degli Stati Uniti.

Il test di questo "sistema d'arma strategico subacqueo" si è svolto dal 4 al 7 aprile, ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale Kcna. L'imbarcazione di tipo Haeil-2 ha percorso una "distanza sottomarina simulata di 1.000 chilometri" e sarebbe in grado di "produrre uno tsunami radioattivo su larga scala".