La battaglia dei droni che si sta combattendo in Ucraina L’Ucraina fa largo uso di droni civili, quelli che si possono acquistare in negozio, sia usandoli come velivoli spia per individuare bersagli, sia per colpire singoli obiettivi russi.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non solo lancio di missili e colpi di artiglieri a lunga gittata per tenere il nemico sempre sotto rito e dargli la sensazione di non essere mai al sicuro, in Ucraina in questi giorni la guerra si combatte anche con tecnologie che all'apparenza hanno poco di militare ma che fin dall'invasione russa invece si sono rivelate fondamentali per operare dietro le linee nemiche: i droni.

Si tratta di una guerra che fa poca notizia ma in cui gli ucraini si sono specializzati alla perfezione riuscendo a contrastare un nemico ben più forte durante l'invasione dalla Bielorussia e che, visti i successi a nord di Kiev, hanno deciso di replicare anche nel Donbass.

Non stiamo parlando dei droni prettamente militari, più grandi e giù utilizzati in altre guerre anche se non su questa scala. Certo anche quelli son stati largamente usati come il famoso Bayraktar di fabbricazione turca che si è rivelato avere un rapporto costi benefici ottimale.

L'Ucraina però ha fatto larghissimo uso di droni civili, quelli che si possono acquistare in negozio, sia usandoli come velivoli spia per individuare i nemici da segnalare all'artiglieria sia per colpire singoli obiettivi come carri armati appostati o postazioni di artiglieria nemica.

Un successo forse inatteso ma che ha spinto le forze armate ucraine a creare vere e proprie squadre di esperti, tutti volontari e con un passato nella tecnologia e nell'informatica. Si tratta di piccoli raggruppamenti di massimo dieci persone che si spostano di continuo lungo tutto il fronte.

"Abbiamo distrutto un carro armato, tre o quattro cannoni di artiglieria, due postazioni di mortaio e cinque o sei depositi di munizioni. Buoni risultati per sole 10 persone" ha raccontato alla Bbc uno dei comandanti di queste squadre che, dopo aver combattuto a Rubizhne e Severodonetsk, ora si stanno preparando a difendere Slovyansk.

Nulla di improvvisato, i droni vengono preparati con cura e modificati con stampante 3d e così anche gli ordigni mortali che portano da sganciare sul nemico. Sforzi necessari visto che i russi dopo l'iniziale sorpresa hanno avviato una massiccia opera di disturbo delle frequenze.

Difficoltà che gli ucraini stanno cercando di superare grazie anche alla tecnologia occidentale comprese le fornitura di migliaia di sistemi di comunicazione satellitare Starlink di Space X forniti da Elon Musk.