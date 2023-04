Joe Biden annuncia: “Prevedo di candidarmi nel 2024 alle presidenziali Usa” Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato l’intenzione di candidarsi nuovamente per le elezioni del 2024, ma ha precisato che “è presto per un annuncio ufficiale”

A cura di Chiara Ammendola

Joe Biden

L'annuncio ufficiale non c'è ancora ma il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto sapere di essere intenzionato a correre per la rielezione nel 2024. Lo ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca, in occasione della tradizionale caccia all'uovo organizzata nella residenza del presidente Usa in occasione della Pasqua

“Voglio organizzarne almeno altre tre o quattro, anche cinque o sei: è mia intenzione correre, ma non siamo ancora pronti per un annuncio ufficiale”, ha spiegato parlando della sua possibile ricandidatura. Accogliendo i bambini nel giardino della Casa Bianca il presidente Usa ha poi aggiunto che "tutto è possibile in America se ci ricordiamo chi siamo".

E anche se la candidatura non è stata ancora ufficializzata, lo staff della sua campagna elettorale si sta già muovendo, ingaggiando un esercito di influencer attivi su TikTok, la piattaforma cinese finita nel mirino di Washington per le implicazioni sulla sicurezza dei dati.

Secondo l'agenzia Axios, la strategia della campagna digitale dell'attuale presidente degli Stati Uniti punta a reclutare una serie di influencer e di creatori indipendenti di contenuti per agganciare gli elettori piu' giovani, in vista delle presidenziali del prossimo anno.