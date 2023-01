Joe Biden annuncia l’invio in Ucraina di 31 carri armati Abrams: “Non è una minaccia alla Russia” Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato l’invio in Ucraina di 31 tank Abrams, “i più potenti esistenti al mondo, manderemo anche altre attrezzature e addestreremo l’esercito ucraino per usarli”.

A cura di Ida Artiaco

"Ogni decisione è critica. Oggi annuncio l'invio di 31 carri armanti Abrams, i più potenti esistenti al mondo, manderemo anche altre attrezzature e addestreremo l'esercito ucraino per usarli. Ci vorrà tempo, dovranno essere integrati con l'esercito ucraino, di concerto con i nostri alleati. Sono grato alla Germania per l'invio dei tank Leopard e ringrazio tutti gli alleati per supportare l'Ucraina".

È quanto ha appena dichiarato il presidente Usa Joe Biden nel corso di una conferenza stampa da Washington.

L'obiettivo, ha sottolineato il presidente Usa, è quello di "difendere l'Ucraina e preservarne l'unità territoriale, non di attaccare la Russia. Continueremo a fare di tutto a supporto di Kiev. Putin si aspettava che non avremmo avuto questa determinazione, ma si sbagliava. Noi siamo uniti e continueremo a esserlo, ora più che mai. Questi carri armati sono la prova della nostra fiducia nei confronti dell'esercito ucraino".

Gli Abrams impiegheranno mesi per arrivare a Kiev, hanno detto alti funzionari dell'amministrazione a stelle e strisce, e richiederanno un addestramento approfondito per le truppe ucraine. Biden ha anche sottolineato che "il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina non sono una minaccia offensiva" per la Russia, ma serve solo ad aiutare Kiev a "difendere la sua sovranità".

E poi ancora: "Le truppe russe devono tornare al luogo in cui appartengono, la Russia. Questa guerra potrebbe finire oggi, è quello che vogliamo tutti: la fine della guerra".

Joe Biden ha citato anche l'Italia, per il fatto che "sta inviando artiglieria" in Ucraina, tra i Paesi a cui sono andati i suoi ringranziamenti per il "continuo impegno", insieme a Regno Unito, Francia, Norvegia, Canada, Slovacchia, Danimarca, Polonia

L'annuncio di Biden è arrivato al termine di una call avuta nel pomeriggio con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il presidente francese, Emmanuel Macron, il premier britannico, Rishi Sunak e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni. "Ho avuto una lunga conversazione con loro. Siamo uniti nel sostegno all'Ucraina", ha ribadito nel corso della conferenza stampa.

La decisione degli Stati Uniti arriva a poche ore dall'annuncio del cancelliere tedesco Scholz dell'invio di 14 Leopard 2A6 all'Ucraina. "Sosteniamo l'Ucraina, ma non entriamo in guerra", ha chiarito Scholz, mentre il presidente Zelensky si è detto "sinceramente grato".

"Il mondo democratico sta smettendo di avere la malattia russa: quella per cui si ha paura della Russia e non si prendono decisioni. Ora il mondo sta prendendo decisioni importanti: un Paese non può invaderne un altro e rimanere impunito", ha commentato il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak.