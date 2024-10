video suggerito

Israele-Hamas, 24 morti in raid a Gaza contro moschea. Idf: "A Jabalia lanciata nuova operazione di terra" Ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente di oggi, domenica 6 ottobre: nelle scorse ore almeno 24 persone sono state uccise e 93 ferite nel corso di due attacchi israeliani a una moschea e una scuola di Gaza. Ancora razzi sul Libano. L'idf ha invitato i residenti della periferia meridionale di Beirut ad "evacuare immediatamente".

A cura di Ida Artiaco

Continuano a soffiare venti di guerra in Medio Oriente alla vigilia del 7 ottobre. Nelle scorse ore almeno 24 persone sono state uccise e 93 ferite nel corso di due attacchi israeliani a una moschea e una scuola di Gaza, trasformate in rifugio, come riferito dall'ufficio stampa governativo di Gaza che accusa le forze israeliane di aver commesso "due brutali massacri" durante la notte.

Gli edifici presi di mira sono stati identificati come la moschea di Al-Aqsa e la scuola Ibn Rushd, al centro della Striscia di Gaza, a Deir al-Balah. Entrambe ospitavano centinaia di sfollati, ha precisato l'ufficio stampa. Nella struttura, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram dall'Idf, si trovava "un centro di comando e controllo" all'interno del quale "operavano i terroristi di Hamas". I bombardamenti seguono 27 assalti israeliani a 27 case e centri di sfollamento nella Striscia di Gaza nelle ultime 48 ore, sempre secondo la stessa fonte.

Questa mattina le truppe israeliane avrebbero anche circondando il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, dove Hamas si sta riorganizzando, malgrado i numerosi raid, fa sapere l'Idf, che poco prima ha detto di aver avvertito la popolazione palestinese locale, intimandole di evacuare la zona. "Le truppe della 401ma e della 460ma brigata sono riuscite a circondare la zona e stanno conducendo operazioni in quel settore", ha fatto sapere l'Idf. La nuova operazione di terra "andrà avanti per tutto il tempo necessario per distruggere sistematicamente le infrastrutture terroristiche nella zona" di Hamas, si legge ancora nel comunicato, citato dal Times of Israel.

Sempre l'esercito israeliano, tramite il suo portavoce di lingua araba, Avichay Adraee, ha invitato i residenti della periferia meridionale di Beirut, in Libano, ad "evacuare immediatamente". In particolare, il portavoce ha citato i quartieri di Burj al-Barajneh, Liliki e Haret Hreik, dove di trovano "strutture e interessi di Hezbollah", si legge in un messaggio pubblicato su X.

Solo nella giornata di ieri "circa 130 proiettili sparati dall'organizzazione terroristica Hezbollah hanno attraversato il Libano per entrare in territorio israeliano", ha spiegato l'Idf, aggiungendo che l'esercito israeliano "continuerà a operare contro la minaccia dell'organizzazione terroristica Hezbollah in difesa dello Stato di Israele e dei suoi residenti".