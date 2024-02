Israele diffonde un video di Sinwar in un tunnel di Gaza, ma il filmato è di 4 mesi fa Il breve filmato, diffuso dall’IDF su X, mostra alcune persone riprese di spalle da una telecamera fissa. Si tratterebbe di Sinwar, di sua moglie e alcuni dei suoi figli. Il video è stato girato il 10 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'esercito israeliano ha diramato ieri un video che mostra il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar in un tunnel nella Striscia. Le immagini risalirebbero allo scorso 10 ottobre. Il breve filmato mostra alcune persone, riprese di spalle da una telecamera fissa. Si tratterebbe di Sinwar, di sua moglie e alcuni dei suoi figli. Sul profilo X dell’IDF (Israel Defense Forces) il video è accompagnato da un messaggio: "Avvistato: Yahya Sinwar fugge e si nasconde nella sua rete di tunnel terroristici sotterranei mentre i civili di Gaza soffrono in superficie sotto il dominio del terrorismo di Hamas. Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi".

Secondo Israele il video mostra Sinwar e i suoi familiari spostarsi da un tunnel all'altro sotto Kahn Yunis. Il filmato è tratto da quelli della sorveglianza di Hamas ed è stato recuperato dai soldati che stanno scandagliando la rete di cunicoli nella città del sud di Gaza. "Durante le operazioni di un'unità speciale è stato scoperto un video in un tunnel da una telecamera di sicurezza installata lì. Il filmato mostra il leader di Hamas e assassino di massa, Yahya Sinwar, che fugge con i suoi figli e una delle sue mogli", ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari nel corso di un briefing.

Ieri mattina intanto fonti libanesi hanno diffuso la notizia che una delegazione di Hamas guidata proprio da Yahya Sinwar avrebbe incontrato al Cairo il capo dell'intelligence egiziana. Successivamente invece è emerso che a guidare la delegazione di Hamas al Cairo per i negoziati sarebbe stato Khalil al-Hayya, vice di Sinwar. I negoziati mediati insieme al Qatar e agli Stati Uniti avrebbero fatto dei progressi. L'ipotesi al vaglio è quella di un cessate il fuoco di sei settimane con un scambio degli ostaggi in mano ad Hamas.