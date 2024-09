video suggerito

Israele attacca il Libano, colpiti 1.600 siti di Hezbollah: “Siamo quasi in una guerra a tutti gli effetti” Ultime notizie sullo scontro Israele-Libano di oggi, martedì 24 settembre: secondo le Idf sono state colpite nella notte “decine di obiettivi di Hezbollah in numerose regioni del sud del Paese”. Wizz Air, British Airways e Azerbaijan Airlines hanno cancellato i voli da e per Tel Aviv previsti per oggi. Borrell: “Siamo quasi in una guerra a tutti gli effetti”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Preoccupa sempre di più la situazione in Medio Oriente, dove nella notte Israele ha continuato a bombardare il Libano, colpendo "decine di obiettivi di Hezbollah in numerose regioni del sud del Paese", hanno precisato le Idf, mentre l'artiglieria ha colpito altri obiettivi ancora nelle zone di Ayta al-Shab e Ramyeh.

Da ieri i jet da combattimento dell'Aeronautica militare israeliana hanno distrutto circa 1.600 strutture di Hezbollah in diverse aree del Libano, hanno annunciato le Forze di difesa israeliane, aggiornando il precedente bilancio di 1.300 obiettivi colpiti in 24 ore. I bombardamenti si sono concentrati nel sud del Paese e nella nordorientale Valle della Bekaa. Gli obiettivi distrutti – viene specificato – includevano lanciatori, centri di comando e strutture militari del movimento sciita appoggiato dall'Iran.

Proprio a causa dell'intensificarsi degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano, le compagnie Wizz Air, British Airways e Azerbaijan Airlines hanno cancellato i voli da e per Tel Aviv previsti per oggi. Lo rendono noto i media dello Stato ebraico. A Beirut, invece, le scuole resteranno chiuse. Secondo i media locali, la giornata di ieri, con almeno 492 morti di cui almeno 35 bambini e 58 donne e oltre 1.600 feriti, è stata la singola giornata più sanguinosa per il Libano dalla fine della lunga guerra civile del 1975-1990.

Su quanto sta succedendo in Medio Oriente è intervenuto nelle scorse ore il vicepresidente della Commissione europea ed alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell che ha detto che gli scontri crescenti tra Israele e Hezbollah minacciano di far precipitare tutta la Regione in una guerra totale. "Posso dire che siamo quasi in una guerra a tutti gli effetti", ha detto a New York. "Stiamo assistendo a più attacchi militari, più danni, anche collaterali, più vittime", ha aggiunto l'alto rappresentate Ue riferendosi ai combattimenti con il Libano. "Tutti devono mettere tutta la loro capacità per fermare" quanto sta accadendo. Riguardo alla Striscia di Gaza, il vicepresidente della Commissione europea ha detto che "nonostante tutta la capacità diplomatica dispiegata nulla è riuscito a fermare la guerra", e ha accusato entrambe le parti di "temporeggiare".