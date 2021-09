Irlanda, negazionista italiano convince malato di Covid a lasciare l’ospedale. L’uomo muore Joe McCarron, un uomo di 67 anni di Dungloe, in Irlanda, è morto venerdì scorso di Covid-19 all’ospedale universitario di Letterkenny, dove era stato ricoverato il giorno precedente e e da cui era stato convinto ad andarsene da un italiano, Antonio Mureddu, cospirazionista e militante di estrema destra. “Vieni via con me, qui ti uccideranno”.

A cura di Davide Falcioni

Joe McCarron, un uomo di 67 anni di Dungloe, in Irlanda, è morto venerdì scorso di Covid-19 all'ospedale dell'università di Letterkenny, dove era stato ricoverato il giorno precedente e – viste le gravissime condizioni in cui versava – collegato ad un ventilatore polmonare. Alcuni giorni prima il sessantasettenne aveva lasciato il nosocomio nonostante il parere contrario dei medici facendosi probabilmente convincere da un negazionista di origini italiane su cui ora indaga la polizia: si tratta di Antonio Mureddu, noto in Irlanda per le sue teorie cospirazioniste e le simpatie per l'estrema destra. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, a convincere Joe McCarron a lasciare l'ospedale raggiungendo il reparto in cui il paziente era ricoverato e filmando il blitz con il cellulare. Mureddu avrebbe detto al 67enne che se fosse rimasto lì la sua vita sarebbe stata in pericolo e a nulla sono valsi gli appelli dei dottori ad ignorare quelle farneticazioni. L'italiano avrebbe risposto: "Meglio che muoia a casa che qui", per poi uscire dall'ospedale e in un altro filmato affermare di "aver salvato la vita a Joe". Così, evidentemente, non è stato e ora spetterà agli investigatori ricostruire la vicenda e stabilire se l'intervento di Mureddu sia stato in qualche modo coercitivo rispetto alla volontà del 67enne.

Una volta uscito dall'ospedale le condizioni di McCarron sono repentinamente peggiorate e giovedì scorso è stato nuovamente ricoverato: dopo essere stato intubato, è morto. Gli investigatori dovranno ora accertare eventuali responsabilità di Mureddu, ex militare italiano, estremista di destra e no vax. In un video si vede l'anziano paziente che respira a stento e l'altro che gli dice "Mettiti i pantaloni, amico mio. Andiamo a casa. Sei al sicuro". Un medico tenta di convincere il no vax che sta commettendo un errore, gli spiega che sta mettendo a rischio la vita di un malato e si rivolge a McCarron: "Hai il diritto di decidere, ma non credo che quello che lui sta dicendo sia giusto. Fai fatica a respirare, vogliamo che tu resti qui per aiutarti". La replica dell'italiano: "Se rimani qui ti uccideranno".