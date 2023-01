Ingoia sei capsule di ovetti Kinder per trasportare droga, beccato: ha rischiato di morire L’uomo è stato fermato ai controlli di frontiera all’aeroporto internazionale di Melbourne il 28 dicembre scorso dopo che il suo bagaglio ha restituito un risultato positivo per la presenza di cocaina nei test. Una TAC ha rilevatonel suo stomaco la presenza dei sei piccoli contenitori di plastica gialla.

A cura di Antonio Palma

"Trasportare droga all'interno del corpo è un cosa stupida, c'è il rischio reale che più di qualcosa possa andare storto", così un portavoce della polizia australiana ha commentato l'arresto di un uomo per traffico di droga dopo la scoperta che aveva ingoiato ben sei capsule di ovetti Kinder piene di cocaina.

Secondo le autorità locali, l'uomo, cittadino irlandese, stava trasportando circa 120 grammi di cocaina all'interno di sei capsule nascoste internamente.

L'uomo è stato fermato ai controlli di frontiera all'aeroporto internazionale di Melbourne il 28 dicembre scorso dopo che il suo bagaglio ha restituito un risultato positivo per la presenza di cocaina nei test. Messo alle strette, avrebbe iniziato a innervosirsi dando spiegazioni poco plausibili.

Per questo è stato fermato e portato in ospedale dove i sospetti degli agenti dell'Australian Border Force sono stati confermati. Una TAC infatti ha rilevato nel suo stomaco la presenza dei sei piccoli contenitori di plastica gialla che di solito sono usati per contenere un giocattolo sorpresa negli ovetti di cioccolato.

Come spiegato dalla stessa polizia di frontiera e dalla polizia federale australiana, l'uomo è stato tenuto in stato di fermo in ospedale, strettamente sorvegliato, fino a che non ha successivamente espulso le capsule contenenti la cocaina.

L'uomo è fino così in carcere per traffico di droga, dopo l'udienza preliminare, e aspetterà in cella il processo a marzo.

"È una cosa stupida perché se le capsule si aprono c'è una conseguente overdose di droga potenzialmente fatale o danni permanenti agli organi interni" ha spiegato il portavoce della polizia locale, aggiungendo: "Non vale la pena rischiare la salute tentando di trasportare internamente droghe nel nostro paese poiché gli agenti alla frontiera sono altamente qualificati nel rilevamento e si assicureranno che tu venga fermato al confine".