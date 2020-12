in foto: Cael e suo padre

Un rave organizzato nei bagni della scuola, con tanto di musica e rinfresco. Si tratta della "bravata" di un ragazzino inglese di 12 anni organizzata nelle toilettes della scuola durante l'orario delle lezioni. Il tutto è durato solo 30 minuti, ma i genitori continuano a non vederci niente di male. Cael Bell ha pubblicizzato l'evento su Snapchat una settimana prima che avvenisse. Tutti hanno ovviamente fatto in modo di presentarsi con una Cabury Twirl e una bottiglia di Lucozade. Il tutto, soprattutto in periodo Covid, ha fatto molto arrabbiare gli insegnanti che hanno sospeso i festeggiamenti chiamando la famiglia del 12enne. I genitori in questione, però, sostengono che anche i professori del piccolo Cael abbiano trovato la cosa divertente.

"Questo è stato un anno terribile per tutti, perciò ha voluto fare qualcosa che portasse un po' di leggerezza con la sua musica e altre cose proprie di una festa – racconta il padre del bambino -. Ho dovuto ridere. Non potevo essere arrabbiato con mio figlio per aver cercato di diffondere un po' di allegria. Quando ho ricevuto la chiamata della scuola, tutto è andato al posto giusto: Cael si era alzato, vestito ed era pronto per partire per la scuola quella mattina. A casa nostra è una cosa che non si era mai verificata prima". Per questo motivo, il genitore sostiene di aver capito subito che il figlio aveva un asso nella manica. "Prima di salutarlo, gli ho chiesto cosa aveva intenzione di fare. Mi ha risposto che stava per organizzare una festa, ma non gli ho creduto. Quando la scuola ci ha chiamato, sono rimasto sbalordito dalla pubblicità su Snapchat e il rinfresco".

"Ai nostri occhi non aveva fatto niente di male. Saremmo stati furiosi se gli insegnanti lo avessero rimproverato ulteriormente oltre a confiscargli il materiale" spiegano ancora i genitori. Quando hanno chiesto al ragazzino il perché di un gesto del genere, ha risposto che la scuola era noiosa e che durante l'ora di pranzo non c'era niente da fare. "Avrei voluto un tipo come mio figlio a scuola – spiega il padre -. Sarebbe stato tutto molto più divertente". I genitori hanno raccontato l'accaduto sui social, postando il video delle prodezze da DJ di Cael. Il filmato è stato visualizzato più di 400.000 volte su Facebook, Twitter e Instagram.