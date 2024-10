video suggerito

Influencer annegano dopo la festa sullo yacht: “Hanno rifiutato giubbotto di salvataggio per fare selfie” Le due influencer avevano partecipato a una festa su uno yacht di lusso in Brasile. Al momento di tornare a riva erano state trasferite su una barca più piccola che è stata colpita da un’onda. Quando sono cadute in acqua non avevano il giubbotto di salvataggio: lo avrebbero rifiutato perché avrebbe rovinato i loro selfie. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

598 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le due vittime

Due influencer sono morte annegate al largo delle coste brasiliane quando la barca sulla quale si trovavano è stata investita da un'onda improvvisa che le ha trovate completamente impreparate. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia brasiliana in base alle testimonianze degli altri presenti, le due donne, Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 anni, e Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 anni, avrebbero rifiutato di indossare il giubbotto di salvataggio come chiesto dall'equipaggio perché avrebbe rovinato i loro selfie.

Sulla tragedia, che risale al 29 settembre scorso, la polizia locale ora ha fatto un primo punto della situazione dopo aver ricostruito i fatti per accertare eventuali responsabilità ma per ora nessun arresto. Secondo gli inquirenti, le due influencer facevano parte di un gruppo che aveva affittato uno yacht di lusso per fare una festa al largo di São Vicente. Al momento di tornare a riva, dopo la festa, erano state trasferite su imbarcazioni più piccole e sulla loro barca erano salite sette persone anche se il limite era cinque.

Aline Tamara Moreira

Secondo l'uomo che portava la barca, le due donne avrebbero rifiutato il giubbotto di salvataggio previsto in questi casi. Le due donne e altri a bordo "non volevano indossarlo perché continuano a farsi selfie e dicevano che in realtà, quel giubbotto di salvataggio impediva loro di abbronzarsi" ha detto il capo della polizia locale, basandosi sulla testimonianza. Inoltre, sempre secondo il pilota, l'impresario conosceva la capacità dell'imbarcazione ma ha insistito perché imbarcasse tutti.

La barca però è stata colpita da un'onda e gli occupanti sono caduti tutti in mare. Il barcaiolo ha dichiarato di aver cercato di aiutare tutti gettano i giubbotti in mare ma senza riuscirci. Le due donne non sapevano nuotare e sono morte annegate. Una delle sopravvissute ha detto di essere riuscita a infilarsi un giubbotto di salvataggio e di essersi aggrappata alle rocce: "C'è stato un momento in acqua in cui nessuno riusciva a vedere nessuno. Non sapevamo nuotare e siamo quasi morti".

Beatriz Tavares da Silva Faria

Il corpo di Beatriz è stato trovato alla deriva in mare e recuperato poi dai vigili del fuoco. Il corpo senza vita di Aline invece è stato rinvenuto solo una settimana dopo su una spiaggia della zona. La polizia sta ora cercando di stabilire se la loro morte sia stata semplicemente un tragico incidente o se avrebbe potuto essere evitata: "Tutto viene valutato con grande attenzione per stabilire se le vittime siano state causate da imprudenza o negligenza".