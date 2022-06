Incidente sul golf cart in luna di miele: Marina muore a 29 anni, si era sposata dieci giorni prima Il terribile incidente sull’isola di Hamilton, in Australia. Marina e Robbie si erano sposati appena 10 giorni, alla guida del veicolo c’era proprio il marito.

Si chiamava Marina e aveva 29 anni la neo-sposa deceduta in un incidente con il golf cart durante la luna di miele sull'isola di Hamilton, in Australia. Marina e Robbie Morgan si sono scambiati i voti dieci giorni fa alla Doltone House di Sydney prima di dirigersi a nord per le vacanze nel Queensland, riporta 9News. La donna era sul sedile del golf cart del mezzo mentre viaggiava lungo la Whitsunday Boulevard verso le 16:30 di lunedì 20 giugno quando la batteria del mezzo si è scaricata. Il marito, 30 anni, ha provato a fare un'inversione a U per tornare indietro e caricarlo, ma il veicolo si è ribaltato.

La polizia afferma che la signora Morgan non indossava la cintura di sicurezza. Gli astanti – tra cui un vigile del fuoco, un dentista e un medico fuori servizio – l'hanno trascinata fuori dal mezzo e hanno cercato di rianimarla per 35 minuti, ma Marina è morta sul luogo dell'incidente. "È andata in arresto cardiaco e insieme a un certo numero di soccorritori sull'isola abbiamo eseguito la rianimazione per 35 minuti ma senza successo", ha detto Graeme McIntyre, del Queensland Ambulance Service, durante una conferenza stampa martedì. Robbie non è rimasto ferito.

L'ispettore di polizia del Queensland, Anthony Cowan, ha dichiarato: "Credo si tratti solo di inesperienza nella guida di quel tipo di veicolo, ha girato troppo velocemente e si è ribaltato su un lato e sfortunatamente è finita con questo risultato". Sul posto si è diretto anche un elicottero di soccorso, dalla vicina Townsville, per portare la donna in ospedale, ma è stato fermato a causa della gravità delle ferite riportate dalla sfortunata turista.