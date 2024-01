In Francia continua la protesta degli agricoltori: trattori intorno Parigi, arrivati anche in aeroporto Questa mattina un convoglio di trattori ha raggiunto l’aeroporto di Tolosa-Blagnac, bloccando uno degli ingressi. Il governo francese ha fatto sapere che annuncerà nuove misure. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

La protesta degli agricoltori in Francia prosegue anche oggi, come in Italia: gli agricoltori francesi si sono nuovamente mobilitati per contestare le attuali politiche agricole del governo e chiedere maggiori tutele per le loro attività.

È il secondo giorno di assedio dei trattori sulle rotte automobilistiche commerciali strategiche, intorno a Parigi, con i manifestanti posizionati sulle principali strade e determinati a dimostrare che potranno resistere per giorni se le "nuove misure" presentate dal governo francese deluderanno.

Questa mattina il convoglio di trattori ha raggiunto l'aeroporto di Tolosa-Blagnac, bloccando uno degli ingressi. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin aveva descritto il blocco degli aeroporti di Parigi o dintorni come una "linea rossa".

Nell'attesa di conoscere le misure che potrebbe svelare oggi il primo ministro Gabriel Attal per calmare le proteste del settore, gli agricoltori francesi continuano quindi a bloccare alcuni degli accessi stradali della capitale. Secondo quanto riferisce"Le Figaro", molti manifestanti hanno passato la notte nei trattori utilizzati per la protesta.

E anche se per il momento la contestazione non sembrerebbe aver causato grossi problemi, un appello alla calma e alla "non violenza" è stato lanciato dal presidente del sindacato della Fnsea, Arnaud Rousseau. "Continuiamo a negoziare, ci sono molti temi sul tavolo", ha detto durante un collegamento radio.

Gli agricoltori restano mobilitati sulle principali strade intorno alla capitale e in diverse regioni dove il traffico è interrotto. Un convoglio partito da Agen per bloccare il mercato internazionale di Rungis è stato fermato questa mattina dalla polizia, mentre altri gruppi sono appunto arrivati all'aeroporto di Tolosa-Blagnac provocando qualche disagio.

Gli agricoltori francesi protestano soprattutto contro l’inflazione e l’aumento dei costi dell’energia, contestano redditi bassi e denunciano eccessivi oneri amministrativi e burocratici. Molti si oppongono alle conseguenze dirette e indirette del Green Deal europeo, una serie di misure promosse dall’Unione Europea per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia e lo stile di vita di cittadine e cittadini.