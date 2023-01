In Afghanistan le donne non potranno essere visitate da medici uomini: “Istruire nuove dottoresse” I Talebani vietano alle donne di essere curate da medici maschi, ma il numero di pazienti femminili continua ad aumentare in Afghanistan, da qui la necessità di formare nuove dottoresse, in contrasto con la decisione di limitare l’istruzione delle donne nel Paese.

A cura di Chiara Ammendola

Con l'arrivo dei Talebani in Afghanistan, la libertà delle donne è andata via via restringendosi, nonostante le promesse fatte dal neo governo islamico di proporsi al mondo come un paese progressista. Uno dei tanti casi riguarda le cure mediche che veodno le donne estromesse dalle cure per mano di medici maschi. Eppure il numero di pazienti donne è aumentato nell'ultimo periodo rendendo difficile l'ingresso negli ospedali e l'accesso alle cure per migliaia di afghane.

Da qui la necessità di istruire e formare nuove dottoresse che possano prendere in cura le tante donne nel Paese. Lo racconta il Washington Post in un lungo reportage pubblicato sul proprio sito che racconta le tante storie che vedono le donne protagoniste, sia come medici che come pazienti. Come quella di Omeida Momand che lavora in un ospedale femminile di Kabul dove, di giorno esamina i pazienti ginecologici e monitora le madri con gravidanze ad alto rischio, mentre di notte si occupa dei cesarei d'urgenza.

Non ha lasciato l'Afghanistan Momand, nemmeno quando i talebani hanno ripreso il potere, perché non voleva lasciare in difficoltà le tante donne la cui vita sarebbe cambiata da quel giorno. Nella società islamica altamente conservatrice infatti le donne dovrebbero essere assistite da altre donne, per questo la sua scelta in un certo modo ha letto quelle che sarebbero state le richieste della neo repubblica islamica.

L'idea di formare dottoresse e infermiere rappresenta una vera e propria contraddizione rispetto a quelle che sono delle vere e proprie regole di segregazione per le donne che sono state applicate nell'ultimo anno. Non si tratta di una scelta costruttiva, piuttosto di una esigenza visto che, come deciso dal leader supremo dei talebani, Haibatullah Akhundzada, negli ospedali del paese le operatrici sanitarie dovrebbero curare le donne, mentre gli operatori sanitari maschili dovrebbero curare gli uomini.

Muhammad Hassan Ghyasi, viceministro ad interim della Sanità, ha spiegato in un'intervista che il suo ministero ha ricevuto "chiare istruzioni" per allineare le politiche alla rigida interpretazione della sharia, o legge islamica, da parte dei talebani. E questo riguarda quindi anche la sanità pubblica. Ghyasi ha però aggiunto che se non è disponibile una dottoressa qualificata, una paziente donna può vedere un medico maschio. Ma con il sistema sanitario afghano sotto pressione – e una crisi economica alimentata dalle sanzioni occidentali che esacerbano la fame e le malattie – la necessità di professionisti medici qualificati di entrambi i sessi è maggiore che mai.

Lo sforzo dei talebani per espandere l'istruzione medica per le donne, specialmente nei campi tradizionalmente dominati dagli uomini, contrasta con le restrizioni draconiane del governo su ragazze e donne. Da quando hanno preso il potere, i talebani hanno escluso molte ragazze dalla scuola secondaria e hanno escluso le donne dalla maggior parte delle professioni. Questo autunno, le autorità hanno proibito alle aspiranti università di iscriversi a materie come giornalismo, ingegneria ed economia.

Le restrizioni educative sembrano limitare il numero di donne che nei prossimi anni potranno formarsi come medici. Altre politiche talebane, come i requisiti in alcune aree che le donne viaggiano solo con tutori maschi, hanno ostacolato gli sforzi delle dottoresse per esercitare.

Momand si diplomerà questo autunno come prima della sua classe e spera di aprire una clinica ginecologica in una provincia rurale. "Quando ero bambina, questa era la mia speranza: diventare un medico, servire il mio paese e la mia gente, soprattutto per servire le nostre donne povere", ha detto.